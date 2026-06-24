La Diputación de Valencia subvenciona 235 proyectos de igualdad y contra la prostitución y la violencia machista

La Diputación de Valencia se mantiene firme en su apuesta por la Igualdad y frente a la violencia ejercida contra las mujeres. La junta de gobierno de junio aprobó las ayudas para los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios adheridos a la Red provincial contra la violencia machista coordinada por el área de Igualdad que dirige Natàlia Enguix. En total, 1.330.000 euros que se repartirán 224 consistorios, 10 mancomunidades y el Consorcio Pactem Nord para impulsar políticas activas de igualdad.

En palabras de la vicepresidenta Enguix, “estas ayudas demuestran nuestra implicación en materia de igualdad y contra la violencia de género, un ámbito en el que casi hemos triplicado la partida presupuestaria y que llevamos más allá con una gestión en todas las áreas de la Diputación, basada en la igualdad de oportunidades”. En opinión de la responsable provincial, “el progresismo no es patrimonio de ninguna sigla, es algo que se demuestra con hechos; y esta corporación demuestra que, además de poner en marcha el mayor plan inversor de su historia, apuesta por políticas progresistas como la igualdad, la memoria o la ayuda humanitaria”.

Entre los 235 proyectos que serán subvencionados por la Diputación, Natàlia Enguix ha destacado “iniciativas como la formación de los cuerpos de seguridad en atención a las víctimas de malos tratos; la lucha contra la trata y la explotación sexual, la protección de las mujeres migrantes; las charlas con estudiantes y la actualización o renovación de los planes locales de Igualdad”. “El trabajo de cada municipio, cada mancomunidad y cada agente de igualdad es fundamental para que avancemos hacia una sociedad libre de maltrato, plenamente concienciada y preparada para actuar contra una lacra que en lo que llevamos de año se ha cobrado la vida de 23 mujeres y obliga a más de 100.000 a vivir con protección policial”, señala Enguix.

Proyectos destacados

La Red contra la Violencia de Género de la Diputación cuenta en la actualidad con 246 ayuntamientos, 14 mancomunidades y un consorcio adheridos, en vísperas de la asamblea anual que debe aprobar nuevas incorporaciones. El área provincial de Igualdad ha recibido 244 solicitudes de los miembros de la Red para subvencionar sus proyectos, de las cuales se han desestimado nueve por no ajustarse al objeto de la subvención o las bases, por duplicidad o por no alcanzar la puntuación requerida. Las 235 iniciativas validadas recibirán entre los 786 euros de Benirredrà y los más de 16.000 de Catarroja, en función de la actividad propuesta.

Entre los proyectos aprobados, Sagunto ofrecerá especialización en atención a víctimas de violencia de género para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Olocau pondrá en marcha varias actividades de sensibilización contra la prostitución y detección de la trata; Xeraco abordará temáticas como el consentimiento, la intimidad, la violencia simbólica o límites personales a través de actividades artísticas, culturales y coeducativas; Montitxelvo visibilizará las voces femeninas en su ‘Biblioteca por la Igualdad’; y Alboraya propondrá actividades que abordan la especial vulnerabilidad frente a situaciones de discriminación y violencia machista que sufren las mujeres migrantes.

Otras iniciativas novedosas son el diálogo intergeneracional propuesto por Alfarp, a través de encuentros y entrevistas entre alumnado escolar de 4º, 5º y 6º de Primaria y mujeres del pueblo, con el objetivo de situar a la infancia como protagonista activa de la transformación social entorno a la igualdad de género; y los talleres que impulsa Alaquàs para abordar la brecha de género en la ciencia, con un enfoque coeducativo y perspectiva de género que se dirige a alumnado de Primaria. La intención aquí es desmontar estereotipos vinculados a la ciencia.

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Por comarcas, la Vall de Albaida es la que mayor participación tiene en la convocatoria, con 30 de sus 34 poblaciones y tres mancomunidades incluidas en el listado de proyectos aprobados, con una dotación global de 178.000 euros. Le siguen la Safor y la Ribera Alta con 29 municipios y una mancomunidad, y en el caso de la Ribera Alta, es la comarca con mayor asignación económica, cercana a los 200.000 euros. Además, l’Horta Sud suma 144.000 euros para 17 ayuntamientos y l’Horta Nord 134.000 euros para 21 consistorios que presentaron proyecto.