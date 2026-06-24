Animales marinos
El dragón azul, la amenaza más pequeña y tóxica del mar Mediterráneo
Del tamaño de una moneda pero con un potente veneno
Si la carabela portuguesa representaba un peligro, esta es casi como una evolución. Puesto que el veneno del dragón azul (Glaucus atlanticus) proviene de estos animales de los que ingiere y absorbe su toxicidad. Y aunque su hábitat natural sean las aguas cálidas y templadas de mar abierto en los océanos del Atlántico, Pacífico e Índico, se trata de una especie que flota sobre el agua. Por lo que las corrientes pueden acercarlo a la cosa. O bien, hacia el Mediterráneo, donde se lo ha comenzado a ver.
El dragón azul, minúsculo, pero matón y tóxico
En 2023 fue el primer avistamiento de este pequeño animal marino en Alicante después de más de 300 años, pero la tropicalización del mar mediterráneo está provocando que podamos llegar a ver cada vez más dragones azules en verano al bañarnos.
Se trata de un molusco sin concha de apenas 3 y 4 cm de colores muy vivos como el azul eléctrico que lo caracteriza. Y aunque carece de la concha que normalmente protege a los de su especie, cuenta con otro as en la manga para defenderse: el veneno.
A diferencia de la carabela portuguesa, una de sus presas favoritas y que tiene el veneno en su interior, el dragón azul se apropia del veneno de sus víctimas y lo almacena de forma celular. Puede alimentarse de carabelas portuguesas porque cuenta con inmunidad ante el veneno de esta, el cual almacena en los sacos de las puntas de los "dedos" de sus extremidades. Pero además, no solo hace del veneno suyo, sino que intensifica las propiedades tóxicas de este haciendo su picadura más perjudicial para los humanos pero sin llegar a ser mortal.
Qué hacer si te pica un dragón azul
Es así que la picadura del dragón azul provoca dolor intenso y escozor y para la que puedes seguir los siguientes pasos si es que te alcanza:
- Sal del agua para tratar la herida
- No frotes la zona con nada, menos con toallas
- Lava la herida con agua de mar, nunca con agua dulce
- Retira los restos de tentáculo que puedan haber, nunca con las manos desnudas
- Aplica frío o calor, puedes aplicar hielo en un paño (nunca directamente) para reducir la inflamación o calor sumergiendo la zona en agua caliente (entre 40º y 45º) durante 20 minutos para neutralizar algunas toxinas y aliviar el dolor
- Después de los primeros auxilios (si no has sido ya atendido/a/e), acude a urgencias especialmente si sientes mareos, vómitos, fiebre, dificultad para respirar/tragar, el dolor es insoportable o si la erupción se extiende rápidamente por el cuerpo
Aunque el encuentro con este animal sea desafortunado, todo es cuestión de tener cuidado y estar atentos a la hora de llegar al mar y darse el esperado chapuzón que se desea al ir a la playa.
- Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
- Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
- Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
- Corte total de la A-23 en sentido Teruel y de la A-3 hacia València por dos camiones accidentados
- Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: 'Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero
- Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
- Justicia promete una subida salarial para sus más de 5.500 funcionarios con la huelga educativa como telón de fondo
- La Audiencia de València absuelve al yonqui del dinero y un excargo del PP de los contratos de Cultura