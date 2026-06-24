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El exministro García Margallo asegura que el Gobierno de Mussolini fue "mejor" que el de Sánchez

El popular cuestiona en televisión la legitimidad del actual Ejecutivo ante las críticos del resto de contertulios, incluido el hijo de Ábalos

Imagen del programa &quot;Todo es mentira&quot;.

Imagen del programa "Todo es mentira". / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La era de la hipérbole no toca techo. En una de las tertulias televisivas que abonan el ruidoso debate político, el exministro de Exteriores con vínculos valencianos, José Manuel García-Margallo, ha subido un peldaño más.

"Un gobierno que es legitimo en origen puede caer en la ilegitimidad de ejercicio, no te quepa la menor duda. Mussolini fue elegido por el Parlamento italiano", ha dicho Margallo en el programa de Cuatro "Todo es mentira". El diputado de Más Madrid Emilio Delgado le ha interpelado: "¿Qué delirio te lleva a comparar este Gobierno con el de Mussolini?". Y remata el exministro: "Me parece mejor el de Mussolini". Cabe recordar, para los no puestos en Historia, que Mussolini fue el impulsor del fascismo y se alió con Hitler en la Segunda Guerra Mundial.

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Hasta el hijo del exministro socialista hoy en prisión José Luis Ábalos, al que se presume más enfadado con Sánchez que Margallo, ha cuestionado esas palabras.

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