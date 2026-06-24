Los nombres más buscados del diccionario de topónimos valencianos

El nuevo y ambicioso Nomenclàtor Toponímic Valencià que ha puesto en marcha la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ya ha echado a andar. El monumental esfuerzo de tres décadas ha arrojado como resultado una recopilación de más de 125.000 nombres de lugares en territorio valenciano.

Solo en los cinco primeros días, la web de la obra registró más de 10.000 búsquedas de usuarios. A título anecdótico, los dos términos más buscados, según cuentan en la AVL, han sido Barranco de Poyo y el topónimo València. Con tanto ruido en torno al nom de la cosa, no parece extraño que el nombre de la capital esté entre los más consultados.

Hay 79 entradas en las zonas del dominio lingüístico valenciano, y otras 45 en zonas de habla castellana, con el nombre de València, o valencià o valenciano o Miravalencia.

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Algo parecido, aunque con menor extensión, ocurre con el Poyo, que también ha generado dudas sobre cómo se escribe. Hay seis topónimos referidos a este accidente natural, todos en zonas castellanohablantes: Castillo del Poyo, Mina del Castillo del Poyo y Cerro del Poyo (Alpuente); Corral del Poyo (Caudiel); y la trístemente conocida Rambla de Poyo (en Chiva y en Cheste).