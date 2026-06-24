El pez de araña o pez escorpión, el camaleón venenoso del Mediterráneo

Menos conocido que las temidas medusas, está el pez araña. Se trata de un pequeño pez que por su veneno puede resultar más peligroso en sí que la picadura de una medusa. Y sobre todo, porque no puedes verlo a simple vista dada su característica camaleónica y al estar escondido entre la arena a poca profundidad. Una combinación que lo hace uno de los animales más peligrosos y comunes en las costas valencianas, ya que incluso sin moverse su amenaza está presente.

Pez araña, una amenaza sigilosa y escondida

Se le conoce también como pez araña o escorpión por su mecanismo de defensa de utilizar espinas venenosas cuando se siente amenazado, similar a los escorpiones y algunas arañas.

Dentro de la familia Trachinidae es que encontramos a estos discretos peces que aunque se los conozca popularmente a ambos como pez araña o pez escorpión, guardan pequeñas diferencias. El Trachinus draco (Pez araña común) se queda en unos 30 cm de tamaño mientras que su hermano mayor, el Trachinus araneus (Pez araña), llega a los 40 cm y este al ser territorial, puede resultar más agresivo incluso atacando o persiguiendo a quién se le acerque. Pero esta variación se suele mover por el sur del Mediterráneo, a diferencia del otro que sí que se movería por la zona valenciana.

El pez araña tiene una potente picadura / fishipedia

El que es un habitante común de la costa valenciana es entonces el pez araña común, el que con su cuerpo alargado destaca por su capacidad de camuflaje con el fondo marino, viviendo semienterrado en los fondos arenosos de las playas y mayormente en aguas poco profundas. Lo que supone una amenaza muy próxima a la mayoría de los bañistas que no se adentran demasiado en el mar o peor, que caminan por la orilla.

Es así que su peligrosidad recae en las espinas venenosas de su aleta dorsal y sus opérculos (lo que protege sus branquias), ya que al esconderse suele dejar únicamente estas expuestas que son las que inyectan un veneno muy doloroso que puede provocar inflamación, fiebre y náuseas. Pero para lo que por supuesto hay solución.

Qué hacer si te pica un pez araña

Ante su picadura, hay que actuar con rapidez: