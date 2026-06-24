Animales marinos
El pez de araña o pez escorpión, el camaleón venenoso del Mediterráneo
Cuidado en la arena porque podrías estar pisando este tóxico pez
Menos conocido que las temidas medusas, está el pez araña. Se trata de un pequeño pez que por su veneno puede resultar más peligroso en sí que la picadura de una medusa. Y sobre todo, porque no puedes verlo a simple vista dada su característica camaleónica y al estar escondido entre la arena a poca profundidad. Una combinación que lo hace uno de los animales más peligrosos y comunes en las costas valencianas, ya que incluso sin moverse su amenaza está presente.
Pez araña, una amenaza sigilosa y escondida
Se le conoce también como pez araña o escorpión por su mecanismo de defensa de utilizar espinas venenosas cuando se siente amenazado, similar a los escorpiones y algunas arañas.
Dentro de la familia Trachinidae es que encontramos a estos discretos peces que aunque se los conozca popularmente a ambos como pez araña o pez escorpión, guardan pequeñas diferencias. El Trachinus draco (Pez araña común) se queda en unos 30 cm de tamaño mientras que su hermano mayor, el Trachinus araneus (Pez araña), llega a los 40 cm y este al ser territorial, puede resultar más agresivo incluso atacando o persiguiendo a quién se le acerque. Pero esta variación se suele mover por el sur del Mediterráneo, a diferencia del otro que sí que se movería por la zona valenciana.
El que es un habitante común de la costa valenciana es entonces el pez araña común, el que con su cuerpo alargado destaca por su capacidad de camuflaje con el fondo marino, viviendo semienterrado en los fondos arenosos de las playas y mayormente en aguas poco profundas. Lo que supone una amenaza muy próxima a la mayoría de los bañistas que no se adentran demasiado en el mar o peor, que caminan por la orilla.
Es así que su peligrosidad recae en las espinas venenosas de su aleta dorsal y sus opérculos (lo que protege sus branquias), ya que al esconderse suele dejar únicamente estas expuestas que son las que inyectan un veneno muy doloroso que puede provocar inflamación, fiebre y náuseas. Pero para lo que por supuesto hay solución.
Qué hacer si te pica un pez araña
Ante su picadura, hay que actuar con rapidez:
- Sal del agua para tratar la herida
- Aplicar calor de inmediato: el veneno del pez araña es termolábil (se destruye con el calor), así que hay que sumergir la zona afectada en agua caliente (entre 45º y 50º) entre 30 y 90 minutos. También se puede enterrar el pie afectado en la arena de la playa si esta está muy caliente por el sol
- Retirar los restos, si se han podido quedar espinas en la piel hay que intentar quitarlas, pero nunca con las manos desnudas
- Evitar métodos lesivos: no frotes la zona o presiones la herida para sacar el veneno
- Después de los primeros auxilios (si no has sido ya atendido/a/e), acude a un centro de salud para que un médico la revise y desinfecte adecuadamente
- Acude a urgencias si experimentas mareos, vómitos, fiebre, sudoración o dificultad para respirar/tragar
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