'Pingüinos', reparaciones y ventiladores: el calor se cuela en los hospitales y centros de salud valencianos

Hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana no son invulnerables al calor que, de forma especialmente intensa, se nota estos días en las calles. Los sindicatos de Sanidad han detectado deficiencias y problemas históricos en varias instalaciones sanitarias. Algunas se han resuelto en pocos días, otras se han arrastrado durante años y casi todas han obligado a acometer reparaciones o a emplear todo el ingenio y ases en la manga para darles solución.

Históricos han sido los fallos en la climatización de parte del servicio de Urgencias del Hospital Arnau de Vilanova, que ha tardado tres años en funcionar más o menos correctamente. Es la denuncia que hacen desde la sección de Sanidad del sindicato UGT-PV.

Coinciden desde Sanidad de CCOO. Aseguran, asimismo, que es un problema que nunca termina de resolverse, aunque se haya intentado paliar de diversas formas. Aseguran que sigue afectando a día de hoy a la zona de triaje de urgencias, que sigue sin resolverse del todo, aunque reconocen que el confort sí ha mejorado en la zona donde hay camas, como la de consultas.

Desde la Conselleria de Sanidad, sin embargo, niegan que, ahora, haya incidencias. Funciona perfectamente, indican fuentes de la Conselleria. Detallan que en julio de 2024 se formalizó el contrato de ampliación de la instalación de climatización. En el momento de la actuación, el sistema de climatización estaba compuesto por tres unidades climatizadoras de aire primario, y lo que se hizo fue incrementar la potencia frigorífica, además de incorporar nuevos equipos en puntos estratégicos en el box de mujeres, box de hombres, control de enfermería, zona de consultas y zona de celadores. Indican fuentes de ese departamento que hasta ahora no se han registrado quejas por parte del personal del servicio.

Pero en cualquier caso no es el único punto de este centro especialmente afectado por las altas temperaturas. Desde el sindicato CCOO explican que las obras que se están haciendo en el hospital y que afectan al pasillo que lleva de urgencias a radiología obligan a llevar a los pacientes de un sitio a otro por el exterior del edificio, expuestos al sol.

Tampoco es el único hospital donde el calor azota. Este último sindicato añaden que en el Hospital de Elda hay pacientes que se han visto obligados a llevar sus propios ventiladores a la habitación en la cuarta planta del edificio antiguo.

Indican fuentes de Comisiones Obreras que también en el Hospital de Elche se estropeó en urgencias el aire acondicionado de forma puntual. Pero se actuó rápido: la Conselleria instaló temporalmente "pingüinos", máquinas portátiles de aire acondicionado, mientras duraba la reparación, que tardó un par de días en llevarse a cabo. Aseguran que ha pasado en varios servicios porque la instalación es antigua y puede estropearse. Cuando lo hace, esas máquinas portátiles son una solución temporal.

En ola de calor

Ocurre en plena ola de calor. El récord se alcanzó este lunes en la localidad castellonense de Sorita, la primera que superó los 40 grados de temperatura máxima durante 2026. Lo batió al alcanzar este lunes 40,0 ºC a las 16.45 horas, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Pero también en la provincia de Valencia fue un día de calor intenso, con máximas que superaron los 38 grados en algunas localidades como Ayora, según estas mismas mediciones de Avamet.

Centros de especialidades

En las salas de espera, en las urgencias, en las zonas de observación de los hospitales, se acumulan a diario cientos de personas que esperan o son atendidas. Pero también, más allá de los espacios hospitalarios, ocurre lo mismo en los centros de salud, centros de especialidades o centros sanitarios integrados.

Desde UGT-PV denuncian, además, deficiencias en la climatización de algunas de esas instalaciones. Por ejemplo, en el centro de especialidades de Aldaia hablan de un “problema de climatización”. Aseguran que el aire acondicionado sufre constantemente averías y que, incluso en los momentos en que funciona, lo hace a tan poca potencia que no resulta ni siquiera perceptible. Pero desde la Conselleria de Sanidad aseguran que el departamento de salud no ha registrado ninguna incidencia en ese centro.

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Desde CCOO, por su parte, señalan que en el Centro de Salud y Especialidades de Burjassot “siempre hay problemas”. También en Castellón: en el consultorio del Grao, la climatización no llega a las cuatro consultas que dan a la zona norte del edificio.