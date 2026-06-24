La política valenciana se cuela en el Congreso: de la dimisión de Mazón como diputado a la "X de Ximo Puig"
El presidente del Gobierno ataca a Abascal por no reprobar al alcalde de Alicante tras el escándalo de las VPO, afea a Feijóo que Mazón continúe en las Corts y Vox nombra al expresident Puig dentro de un ‘abecedario’ sobre corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido esta mañana desde la tribuna del Congreso de los Diputados la dimisión de Carlos Mazón como diputado de las Corts, donde mantiene su acta que le permite seguir aforado en la causa de la dana.
En una sesión monográfica para dar explicaciones sobre los escándalos que afectan al PSOE, el Gobierno y el propio presidente, Sánchez ha encontrado una rendija para rescatar también la gestión del PP tras la dana: “Debería tener más respeto a las víctimas, y por cierto, exigir también la dimisión del señor Mazón como diputado de las Corts”, ha señalado tras criticar el negacionismo climático o que se frivolice sobre sus consecuencias.
En realidad, están siendo muchas las referencias valencianas. Minutos antes, la diputada de Compromís Àgueda Micó había mantenido un enfrentamiento con la bancada del PP en la que ha cuestionado la gestión del 29 de octubre y ha afeado a Feijóo que el expresident continúe en la cámara, lo que considera una afrenta a las víctimas.
Micó ha nombrado varios de corrupción que han afectado al PP valenciano, desde el caso Fabra a la visita del Papa o los fondos de la cooperación internacional. Micó ha citado también a Zaplana, Blasco, Camps y Rus, recordando que "contaban billetes de mil en mil". La diputada ha reclamado a Feijóo, que pide elecciones en España, mientras el PP no las ha convocado en la Comunitat Valenciana tras la dana y la huelga educativa, por la que ha señalado a Pérez Llorca.
Por otro lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha nombrado al exjefe del Consell, Ximo Puig, dentro de un abecederio que ha realizado sobre los casos que afectan al PSOE. Nada más ha concretado: solo ha dicho “X de Ximo Puig”. Ensu réplica a Abascal, el presidente del Gobierno le ha echado en cara que Vox no reprobara al alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida a dirigentes del PP.
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