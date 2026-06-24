PP y Vox estiran el calendario de las Corts hasta las puertas de agosto para aprobar la ley de Acompañamiento

PP y Vox han acordado modificar el calendario parlamentario de las Corts para poder encajar los trámites necesarios hasta aprobar la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento, donde los voxistas quieren ver reflejada la "prioridad nacional" y otras exigencias que tratan de imponer a los populares a cambio de dar apoyo a los Presupuestos, que también se están tramitando en paralelo y a contrarreloj en este tramo final de curso. La izquierda ha protestado por que esa ampliación de plazos aprobada por la Mesa no vaya aparejada a nuevas sesiones de control al president o a comparecencias de consellers, que populares y voxistas han rechazado incluir en la nueva hoja de ruta para enfado de PSPV y Compromís.

Ante el retraso que acumulan la ley de Presupuestos y de Acompañamiento y el empeño de PP y Vox de sacarlas adelante antes de verano, los socios han tenido que estirar el calendario hasta casi agosto, ampliando el período de sesiones hasta el 31 de julio, fecha en la que se celebrará el pleno en el que se debatirá y se votará la aprobación de esa ley de Acompañamiento. Y han encajado ahí las precepctivas comisiones, plazos y plenos para debatir enmiendas y el debate definitivo, que tendrá lugar ese último día de julio. Los Presupuestos se votarán una semana antes, el 22 de julio.

Va a ser, en palabras del síndic del PP Fernando Pastor, el mes de julio "más cargado" a nivel de actividad parlamentaria en las Corts, que habitualmente ya están en modo vacacional llegado ese punto del año. En concreto, la presentación del proyecto de ley será el 26 de junio; el plazo para presentar enmiendas a la totalidad se alargará hasta el 9 de julio y su debate en pleno será el 16 de julio; la reunión de la comisión para el debate del proyecto de ley el 27 de julio y el pleno para su aprobación el 31 de julio.

El Consell aprobó la pasada semana el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales, semanas después de que el Consell diera luz verde al proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 33.305 millones de euros. Esa aprobación se produjo unos días después de que Vox anunciara un nuevo acuerdo con el Consell basado en tres pilares: prioridad nacional, reducción fiscal y acceso a la vivienda. De momento, el Consell ha reflejado en la ley de Acompañamiento el "arraigo", lo que Vox ve insuficiente, si bien confía en convencer a los de Abascal con esos términos.

Por lo escuchado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, se antoja muy complicado que las enmiendas que en breve se deberán registrar vayan a romper los bloques derecha-izquierda en las Corts. Nadie se niega a pactar con nadie, pero todos piden al contrario que dé el primer paso.

El PP ha reclamado "un gesto" a la izquierda para "empezar a hablar". Y ese gesto, según el síndic Nando Pastor, es "sentarse a renovar los órganos estatutarios", algo que el PP y Vox esquivaron hacer la pasada legislatura y ahora ven como es PSPV y Compromís quienes torpedean esa posibilidad.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha asegurado que su grupo ya tiene redactadas prácticamente todas las enmiendas. No ha querido desvelar ninguna, si bien ha adelantado que los voxistas las presentarán en solitario y no ya pactadas con el PP.

La izquierda se da "contra un muro"

Por su parte, PSPV y Compromís habían pedido aprovechar los plenos de debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos y a la ley de acompañamiento para incluir sesión de control al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pero PP y Vox lo han rechazado. Ambas formaciones han denunciado haberse encontrado "con un muro" que no les acepta "ninguna petición" y han considerado que esta negativa es una muestra más de la "fragilidad" del jefe del Consell.

El ambiente en la Junta de Síndics ha sido de nuevo muy tenso, tal como han reconocido sus protagonistas. Ese malestar se ha visto en las posteriores comparecencias. La síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, que este martes ha cubierto la ausencia de Joan Baldoví, ha lamentado el rodillo que le han vuelto a aplicar PP y Vox a sus propuestas, así como algunas formas empleadas en esa reunión a puerta cerrada: "Estamos hartos del desprecio de PP y Vox, con interrupciones permanentes y de que la presidenta de las Corts [Llanos Massó, de Vox] no ponga orden ni pida respeto para los grupos minoritarios. Se demuestra quién tiene interiorizada la democracia y quién no", ha reprochado.

"Hemos pedido comisiones legislativas que el reglamento exige que se celebren al menos una vez al mes y lo han denegado. También han rechazado que haya sesiones de control o comparecencias de Susana Camarero o Vicente Martínez Mus", a quienes los valencianistas querían llevar a las Corts para explicar el chat del Consell del día de la dana.

Llorca, entre Feijóo y Vox

Navarro ha criticado que Pérez Llorca no ejerza de president y que "sólo se dedique a ganarse el favor de Feijóo". Según la de Compromís, está "entregado a los intereses de Génova" en el ámbito estatal "y a los de Vox" en territorio autonómico. "No le importan los valencianos", ha sentenciado.

Muñoz ha incidido en muchas de las críticas de Compromís. Sobre el calendario, ha protestado de que no se atiendan sus peticiones, que pasaban por dos sesiones de control a Llorca y por las comparecencias de los consellers de Sanidad y Emergencias para detallar los planes especiales ante el verano en ambos departamentos.

Sobre la negativa a fiscalizar al president en las Corts, ha señalado que "prueba la debilidad de Llorca", quien "no ha conseguido ser ratificado por el PP cuando sí han ratificado a Luis Barcala", alcalde de Alicante.

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El síndic popular Nando Pastor ha rechazado esa lectura de la izquierda sobre la realidad orgánica del PPCV y ha defendido que Llorca "cada día que pasa es más presidente y el PPCV, más partido de gobierno en 2027". Por eso, ha defendido que no es su partido quien tiene un "problema de tiempos", sino el PSPV y Compromís, que "saben que el tiempo juega en su contra", ha dicho en alusión a las novedades judiciales que siguen marcando la agenda nacional.