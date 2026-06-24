El calor ya no duerme: otro verano de noches tropicales en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana encara otro verano de noches tropicales tras un junio que roza los récords. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un verano más cálido de lo normal, con temperaturas por encima de la media y una elevada probabilidad de que se repitan las noches tropicales, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20 grados.

Los datos registrados hasta ahora ya apuntan en esa dirección. Antes incluso de la llegada oficial del verano, la ciudad de València acumula 19 noches tropicales antes del 24 de junio, una menos que el récord registrado en 2025. En Alicante se han contabilizado 15 noches tropicales, mientras que en Castelló ya suman 11, situándose también entre los valores más elevados de sus respectivas series históricas.

La tendencia es cada vez más evidente. Mientras que en la década de los años cuarenta apenas se registraron cinco noches tropicales antes de San Juan en el observatorio de València, entre 2020 y 2026 ya se han contabilizado 98, lo que refleja cómo este fenómeno se ha convertido en una característica habitual de los veranos valencianos. Un dato: esta noche de San Juan ha sido la segunda más calurosa desde que hay registros.

La probabilidad de registrar lluvias por encima de la media ronda el 50 %, aunque estarán muy condicionadas por la aparición de tormentas, especialmente a partir de agosto

La previsión de la Aemet para los próximos meses refuerza esta tendencia. Según explicó el delegado territorial del organismo, existe más de un 60 % de probabilidad de que las temperaturas del verano se sitúen por encima de los valores normales, continuando una dinámica que se ha repetido durante los últimos años. En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de registrar lluvias por encima de la media ronda el 50 %, aunque estarán muy condicionadas por la aparición de tormentas, especialmente a partir de agosto.

Baño en la playa de la Malva-rosa de València. / JM LOPEZ

El pronóstico llega después de una primavera muy cálida y húmeda en la Comunitat Valenciana. La temperatura media entre marzo y mayo fue de 14,7 grados, 0,8 grados superior al promedio climático del periodo de referencia, lo que convierte a la de 2026 en la novena primavera más cálida desde 1950. Además, las precipitaciones alcanzaron los 167 litros por metro cuadrado, un 16 % más de lo habitual.

El cuatro abril más cálido

Tras un mes de marzo relativamente frío, abril fue el cuarto más cálido de toda la serie histórica y mayo terminó con una segunda quincena especialmente cálida y seca, con temperaturas que llegaron a situarse hasta cinco grados por encima de lo normal. La tendencia ha continuado durante junio, que, según las estimaciones de Aemet, podría convertirse en el tercer junio más cálido desde que existen registros, solo por detrás de los de 2022 y 2025.

Uno de los factores que más preocupa a los expertos es la temperatura del Mediterráneo. El informe de Aemet destaca que la temperatura superficial del mar Balear durante la primavera ha sido la más alta desde, al menos, 1940, con una anomalía de 1,2 grados por encima de la media.

Termómetro a más de 40 grados en la plaza del Ayuntamiento de València. / Miguel Angel Montesinos

Este calentamiento del mar tiene efectos directos sobre el ambiente nocturno. Al acumular más calor durante el día, el Mediterráneo libera energía durante la noche y dificulta el descenso de las temperaturas, especialmente en las zonas costeras. El resultado son madrugadas cada vez más cálidas, con una mayor sensación de bochorno y menos horas de alivio térmico.

Un junio muy seco

Además, el actual año hidrológico mantiene un carácter húmedo, con un 23 % más de precipitaciones de lo normal, aunque este dato contrasta con el comportamiento de junio, que está siendo muy seco y podría acabar como uno de los cinco meses de junio con menos lluvia desde 1950.

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Con este escenario, la Comunitat Valenciana se dispone a afrontar un nuevo verano marcado por el calor persistente. Y si las previsiones se cumplen, las noches tropicales volverán a ser protagonistas de una estación en la que cada vez resulta más difícil encontrar alivio cuando cae el sol.