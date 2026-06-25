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Calendario laboral: El desconocido derecho que salvará el festivo del 15 de agosto en la Comunitat Valenciana

Aunque caiga en fin de semana, quiénes lo trabajen tendrán garantizado un día de descanso extra

El próximo festivo en la Comunitat Valenciana: ¿Habrá puente en octubre?

El próximo festivo en la Comunitat Valenciana: ¿Habrá puente en octubre? / RD

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Lucía Ros

Aunque un día sea festivo no tiene por qué traer alegría a todos por igual. Respecto al año pasado, este 24 de junio si que ha sido festivo y ha permitido, aunque sin puente, ha muchos valencianos disfrutar de un día libre. Y en el único festivo para agosto la situación será similar.

Un festivo en sábado no será un día de descanso perdido

Aunque el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, ha sido fijado como festivo autonómico no recuperable por la Generalitat Valenciana, que caiga en sábado ha desinflado la emoción de muchos. De esta forma, el puente veraniego que muchos aprovechan queda en un fin de semana normal del que solo podrán gozar los sectores con actividad laboral ordinaria en sábado y domingo.

Por otro lado, sí que hay cosas positivas. Desde mayo, la Audiencia Nacional declaró que los días festivos que coincidan con un día de sábado deben ser compensados al trabajador otorgándole un día adicional de descanso para evitar que el descanso semanal absorba el festivo.

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Contrariamente a la pérdida del 24 de junio como festivo para 2027 debido al calendario laboral de la Comunitat Valenciana, el 15 de agosto, que caerá domingo el año que viene, sí que entrará en esos 14 días festivos.

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