El 87% de las nuevas plazas en grados y másteres que autoriza el Consell para el próximo curso son de universidades privadas

Cincuenta plazas en Arqueología, otras cincuenta en Relaciones Internacionales. Treinta plazas en Ingeniería Espacial y veinte en Biotecnología Aplicada a la Salud Global. Son las únicas 150 nuevas plazas en enseñanzas universitarias de grados y másteres que la Conselleria de Educación ha autorizado para este próximo curso en universidades públicas. Son un 13% de las autorizadas en total: 150 sobre 1.100. Las 950 restantes, es decir, el 87%, corresponden a universidades privadas.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este jueves el Decreto 98/2026, de 19 de junio, del Consell, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster en las universidades del Sistema Universitario Valenciano. En este, se desgrana el número de nuevas plazas en titulaciones que autoriza el gobierno valenciano para el curso 2026-207 en diferentes universidades valencianas.

Ahora, estas autorizaciones se pondrán en conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que eleve al Gobierno la propuesta para considerar que los títulos sean oficiales y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.

La Universidad Europea y el CEU, triunfadoras

En el nuevo reparto de grados hay claras triunfadoras en cuanto al número de plazas que ganan y son, sobre todo, dos universidades privadas: la Universidad Europea de València y la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Para la primera, se autorizan 570 plazas y, para la segunda, 350.

Archivo - Alumnos realizando las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PAU) en una imagen de archivo / Redacción Levante- Archivo

En concreto, la Europea acumula el 51% de las nuevas plazas creadas, más de la mitad de todo el sistema universitario valenciano. Las plazas se incorporan en tres grados: Negocios Internacionales e Inteligencia Artificial, con 80 plazas cada uno, y Matemáticas, con 40, hasta sumar 200 plazas de grado. Además, se autorizan 370 plazas de máster: 130 para Inteligencia Artificial; 40 para Dirección y Gestión Financiera, Criminología Aplicada y Fisioterapia Aplicada en Patología Neurológica; y 30 para Márqueting, Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, International Relations y Robótica y Automatización.

El máster de Inteligencia Artificial de la Europea de Valencia concentra 130 plazas: el 28,9 % de todas las plazas de máster y el 11,8 % de las autorizadas en conjunto.

El 31% de las nuevas plazas en grados y másteres es para la Universidad Cardenal Herrera-CEU, que concentra sus 350 nuevas plazas íntegramente en estudios de grado. La mayor parte corresponde al Grado en Inteligencia de los Negocios o Business Intelligence, con 180 plazas, más de la mitad de toda su oferta autorizada. Le sigue el Grado en Historia y Pensamiento, con 50 plazas, mientras que los grados en Física, Ingeniería Matemática y Relaciones Internacionales reciben 40 plazas cada uno.

La titulación de grado con más plazas es Business Intelligence de la CEU, con 180 plazas: supone el 27,7 % de todas las plazas de grado y el 16,4 % del total de autorizaciones.

Entre estas dos instituciones universitarias de titularidad privada reúnen 920 plazas, el 83,6 % del total. Pero no son todas las privadas que tendrán nuevas plazas en titulaciones: al añadir la Universidad Católica de València, las universidades privadas alcanzan las 950 plazas, el 86,4 %.

Y es qye a mucha distancia de las otras dos, pero también entre las privadas, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir recibe autorización para 30 nuevas plazas, el 2,7 % del total de las 1.100 aprobadas en el conjunto del sistema universitario valenciano. Todas corresponden a un único posgrado: el Máster Universitario en Gestión Sanitaria y Dirección de Instituciones Sanitarias, que se impartirá en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

Las públicas: 100 plazas para la UV

En cuanto a las públicas, la Universitat de València es la que recibe autorización para más plazas: 100 nuevas plazas, el 9,1 % del total de las 1.100 aprobadas en el conjunto del sistema universitario valenciano. Toda su oferta corresponde a estudios de grado: 50 plazas para Arqueología y otras 50 para Relaciones Internacionales, por lo que ambas titulaciones se reparten a partes iguales la ampliación autorizada.

Por su parte, la Universitat Politècnica de València suma 30 plazas, equivalentes al 2,7 % del total, destinadas íntegramente al nuevo Máster Universitario en Ingeniería Espacial / Space Engineering. Es la única titulación autorizada para la UPV dentro de este decreto y se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial.

Noticias relacionadas

Y por último, la Universitat Jaume I de Castelló obtiene 20 plazas, el 1,8 % de todas las autorizadas, para el nuevo Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Salud Global. Es la menor asignación entre las universidades públicas incluidas en el decreto y se concentra en una única enseñanza de posgrado vinculada al ámbito de las ciencias de la salud.