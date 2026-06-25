Educación
El 87% de las nuevas plazas en grados y másteres que autoriza el Consell para el próximo curso son de universidades privadas
En el listado de autorizaciones hay 150 plazas en dos grados en la UV y dos másters en la UPV y la UJI frente a 950 en universidades privadas
La Universidad Europea acumula el 51% de las nuevas plazas creadas, más de la mitad de todo el sistema universitario valenciano, seguida por el CEU
Cincuenta plazas en Arqueología, otras cincuenta en Relaciones Internacionales. Treinta plazas en Ingeniería Espacial y veinte en Biotecnología Aplicada a la Salud Global. Son las únicas 150 nuevas plazas en enseñanzas universitarias de grados y másteres que la Conselleria de Educación ha autorizado para este próximo curso en universidades públicas. Son un 13% de las autorizadas en total: 150 sobre 1.100. Las 950 restantes, es decir, el 87%, corresponden a universidades privadas.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este jueves el Decreto 98/2026, de 19 de junio, del Consell, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster en las universidades del Sistema Universitario Valenciano. En este, se desgrana el número de nuevas plazas en titulaciones que autoriza el gobierno valenciano para el curso 2026-207 en diferentes universidades valencianas.
Ahora, estas autorizaciones se pondrán en conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que eleve al Gobierno la propuesta para considerar que los títulos sean oficiales y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.
La Universidad Europea y el CEU, triunfadoras
En el nuevo reparto de grados hay claras triunfadoras en cuanto al número de plazas que ganan y son, sobre todo, dos universidades privadas: la Universidad Europea de València y la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Para la primera, se autorizan 570 plazas y, para la segunda, 350.
En concreto, la Europea acumula el 51% de las nuevas plazas creadas, más de la mitad de todo el sistema universitario valenciano. Las plazas se incorporan en tres grados: Negocios Internacionales e Inteligencia Artificial, con 80 plazas cada uno, y Matemáticas, con 40, hasta sumar 200 plazas de grado. Además, se autorizan 370 plazas de máster: 130 para Inteligencia Artificial; 40 para Dirección y Gestión Financiera, Criminología Aplicada y Fisioterapia Aplicada en Patología Neurológica; y 30 para Márqueting, Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, International Relations y Robótica y Automatización.
El máster de Inteligencia Artificial de la Europea de Valencia concentra 130 plazas: el 28,9 % de todas las plazas de máster y el 11,8 % de las autorizadas en conjunto.
El 31% de las nuevas plazas en grados y másteres es para la Universidad Cardenal Herrera-CEU, que concentra sus 350 nuevas plazas íntegramente en estudios de grado. La mayor parte corresponde al Grado en Inteligencia de los Negocios o Business Intelligence, con 180 plazas, más de la mitad de toda su oferta autorizada. Le sigue el Grado en Historia y Pensamiento, con 50 plazas, mientras que los grados en Física, Ingeniería Matemática y Relaciones Internacionales reciben 40 plazas cada uno.
La titulación de grado con más plazas es Business Intelligence de la CEU, con 180 plazas: supone el 27,7 % de todas las plazas de grado y el 16,4 % del total de autorizaciones.
Entre estas dos instituciones universitarias de titularidad privada reúnen 920 plazas, el 83,6 % del total. Pero no son todas las privadas que tendrán nuevas plazas en titulaciones: al añadir la Universidad Católica de València, las universidades privadas alcanzan las 950 plazas, el 86,4 %.
Y es qye a mucha distancia de las otras dos, pero también entre las privadas, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir recibe autorización para 30 nuevas plazas, el 2,7 % del total de las 1.100 aprobadas en el conjunto del sistema universitario valenciano. Todas corresponden a un único posgrado: el Máster Universitario en Gestión Sanitaria y Dirección de Instituciones Sanitarias, que se impartirá en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Las públicas: 100 plazas para la UV
En cuanto a las públicas, la Universitat de València es la que recibe autorización para más plazas: 100 nuevas plazas, el 9,1 % del total de las 1.100 aprobadas en el conjunto del sistema universitario valenciano. Toda su oferta corresponde a estudios de grado: 50 plazas para Arqueología y otras 50 para Relaciones Internacionales, por lo que ambas titulaciones se reparten a partes iguales la ampliación autorizada.
Por su parte, la Universitat Politècnica de València suma 30 plazas, equivalentes al 2,7 % del total, destinadas íntegramente al nuevo Máster Universitario en Ingeniería Espacial / Space Engineering. Es la única titulación autorizada para la UPV dentro de este decreto y se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial.
Y por último, la Universitat Jaume I de Castelló obtiene 20 plazas, el 1,8 % de todas las autorizadas, para el nuevo Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Salud Global. Es la menor asignación entre las universidades públicas incluidas en el decreto y se concentra en una única enseñanza de posgrado vinculada al ámbito de las ciencias de la salud.
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