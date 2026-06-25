Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noche San Juan playaIncendio en TorrentSupermercados abiertos San JuanHuelga profesores ValenciaInstituto FoiosAgresión San Juan ValènciaChernóbil Campanar
instagramlinkedin

Un accidente complica el tráfico en València este jueves: más de 13 kilómetros de atascos

La DGT ha reportado una colisión en la V-21 a la altura de Museros ocasionando más de 3 kilómetros de retenciones

Tráfico altura museros

Tráfico altura museros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

València retoma la actividad este jueves tras el festivo del 24 de junio con importantes complicaciones en sus entradas y salidas de la ciudad a primera hora de la mañana. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reportado una colisión a la altura de Museros que genera más de 3 kilómetros de retención. A primera hora de la mañana se registran más de 13 kilómetros en todos sus accesos a la ciudad.

Según los datos de la DGT, el incidente en la V-21 ha sido provocado por una alcance en el P.K. 10 a la altura de Museros, generando 3 kilómetros de retenciones pero sin obligar a cortar ninguno de los carriles.

En las demás vías, tráfico lento esta mañana en los accesos a València que se están viendo afectadas las principales arterias de acceso a la ciudad. Además del alcance producido en la V-21, la A-7 es la vía más castigada: cuatro kilómetros separan El Puig de Santa María hasta Moncada en dirección Alicante, con 2 kilómetros más entre València y Paterna en el mismo sentido.

Noticias relacionadas

La V-30 tampoco escapa al colapso matinal, habitual a primera hora de la mañana. Dos kilómetros de vehículos en fila entre Xirivella y Mislata en sentido creciente, y un kilómetro adicional a la altura de Xirivella en dirección al puerto complican la circulación en esta vía. Otra de las vías afectadas es la V-31 que suma otros dos kilómetros a la altura de Sedaví en dirección València. La vuelta a la rutina también se ha notado en los accesos a València, generando los atascos habituales a primera hora de la mañana.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
  2. Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
  3. Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
  4. Corte total de la A-23 en sentido Teruel y de la A-3 hacia València por dos camiones accidentados
  5. Carolina (45 años) afectada por Corazul Cruceros: 'Nos han dejado sin vacaciones y sin dinero
  6. Última hora de la huelga de profesores en la Comunitat Valenciana tras su suspensión: sigue la negociación en directo
  7. La Audiencia de València absuelve al yonqui del dinero y un excargo del PP de los contratos de Cultura
  8. Profesores y víctimas de la dana reciben a Llorca, Feijóo y a los populares en Sueca

Un accidente complica el tráfico en València este jueves: más de 13 kilómetros de atascos

Un accidente complica el tráfico en València este jueves: más de 13 kilómetros de atascos

De Aitana Soriano a Benja Serra: Valencia pone rostro a su talento digital con el nacimiento de los Premios LAIK

De Aitana Soriano a Benja Serra: Valencia pone rostro a su talento digital con el nacimiento de los Premios LAIK

La Generalitat se deja al menos 300.000 euros en indemnizaciones por abuso de interinos

La Generalitat se deja al menos 300.000 euros en indemnizaciones por abuso de interinos

Diana Morant oficializará su candidatura a la Generalitat en julio para impulsar su proyección social

Diana Morant oficializará su candidatura a la Generalitat en julio para impulsar su proyección social

Los animalistas piden suspender los 'bous al carrer' a partir de 25 grados por el "estrés térmico" de las reses

Los animalistas piden suspender los 'bous al carrer' a partir de 25 grados por el "estrés térmico" de las reses

La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana

La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

Joaquim Bosch, magistrado: "La corrupción es cosa de hombres"

Los wasap de Zapatero revelan que Morant frenó su presencia en un acto de la Diputación de Valencia con Ens Uneix

Los wasap de Zapatero revelan que Morant frenó su presencia en un acto de la Diputación de Valencia con Ens Uneix
Tracking Pixel Contents