Un accidente complica el tráfico en València este jueves: más de 13 kilómetros de atascos
La DGT ha reportado una colisión en la V-21 a la altura de Museros ocasionando más de 3 kilómetros de retenciones
València retoma la actividad este jueves tras el festivo del 24 de junio con importantes complicaciones en sus entradas y salidas de la ciudad a primera hora de la mañana. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reportado una colisión a la altura de Museros que genera más de 3 kilómetros de retención. A primera hora de la mañana se registran más de 13 kilómetros en todos sus accesos a la ciudad.
Según los datos de la DGT, el incidente en la V-21 ha sido provocado por una alcance en el P.K. 10 a la altura de Museros, generando 3 kilómetros de retenciones pero sin obligar a cortar ninguno de los carriles.
En las demás vías, tráfico lento esta mañana en los accesos a València que se están viendo afectadas las principales arterias de acceso a la ciudad. Además del alcance producido en la V-21, la A-7 es la vía más castigada: cuatro kilómetros separan El Puig de Santa María hasta Moncada en dirección Alicante, con 2 kilómetros más entre València y Paterna en el mismo sentido.
La V-30 tampoco escapa al colapso matinal, habitual a primera hora de la mañana. Dos kilómetros de vehículos en fila entre Xirivella y Mislata en sentido creciente, y un kilómetro adicional a la altura de Xirivella en dirección al puerto complican la circulación en esta vía. Otra de las vías afectadas es la V-31 que suma otros dos kilómetros a la altura de Sedaví en dirección València. La vuelta a la rutina también se ha notado en los accesos a València, generando los atascos habituales a primera hora de la mañana.
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