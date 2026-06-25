De Aitana Soriano a Benja Serra: Valencia pone rostro a su talento digital con el nacimiento de los Premios LAIK

Los vemos cada día. Nos acompañan mientras desayunamos, nos arrancan sonrisas en las horas muertas esperando al metro, durante las pausas en el trabajo y en las noches de sofá. Pero también nos descubren lugares que no conocíamos, nos ayudan a cuidarnos mejor e incluso nos inspiran para atrevernos a perseguir nuevos retos. Ya no cabe duda: los creadores de contenido, esa nueva generación de comunicadores capaces de conectar con millones de personas desde la cercanía, la autenticidad y la creatividad, se han convertido en una parte más de nuestro día a día.

Y aunque durante años se han limitado -en su mayoría- a estar al otro lado de la pantalla, ahora, por primera vez, serán ellos quienes ocupen el centro del escenario. No, ni estás leyendo mal ni estás delulu. Es un hecho: Valencia se prepara para celebrar el próximo 1 de julio el nacimiento de los Premios LAIK, una nueva cita que llega con la vocación de reconocer el talento digital valenciano y rendir homenaje a una generación de creadores que ha transformado la forma de comunicar, entretener e inspirar en la era de las redes sociales.

Porque detrás de cada contenido viral existe mucho más que una cámara. Hay creatividad, estrategia, constancia y una capacidad extraordinaria para generar engagement. Por eso mismo, los Premios LAIK llegan dispuestos a cambiar esa narrativa que resta valor a un trabajo invisible que suele desarrollarse lejos de los focos, pero que es capaz de influir en miles de personas. Así que haz captura de pantalla y, además de la fecha, quédate con el lugar y la horquilla de tiempo: el emblemático Hotel Las Arenas, a partir de las 20 horas.

Creados por Levante-EMV e impulsados de la mano de Caixa Popular y ESIC, así como con la colaboración de Teika, QuirónsaludFotur, el Ayuntamiento de MoncadaHosbec y el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, esta gala visibilizará -mediante nueve categorías distintas- el impacto de quienes han logrado convertir una publicación, un vídeo o una historia en una poderosa herramienta capaz de calar en sus audiencias.

Desde la gastronomía hasta la moda, pasando por el deporte, la salud, los viajes, el humor o la divulgación, estos influencers valencianos han conseguido construir comunidades sólidas y auténticas que trascienden las fronteras digitales. Perfiles distintos que han sabido encontrar una voz propia en un entorno cada vez más competitivo y que han hecho de las redes sociales un espacio de inspiración, entretenimiento y aprendizaje.

Los nombres propios de la primera edición

Humor & Entretenimiento: Benja Serra

Convertir lo cotidiano en algo divertido es, desde luego, una de las grandes virtudes que posee Benja Serra. Su capacidad para detectar esos pequeños momentos con los que cualquiera puede sentirse identificado lo ha convertido en uno de los creadores con más followers del panorama nacional. Su estilo ágil, fresco y cargado de referencias a la cultura popular, ha creado una comunidad fiel que encuentra en sus vídeos una dosis diaria de humor y cercanía. Por ello, la categoría Humor & Entretenimiento de la primera edición de los Premios LAIK lleva su usuario por bandera.

Lifestyle: Nuria Adraos

La creatividad ha sido siempre el sello distintivo de Nuria Adraos. Sus impactantes transformaciones artísticas no tardaron en situarla en el radar internacional, pero ha sido su autenticidad la que la ha llevado a consolidar una conexión genuina con miles de seguidores. En sus perfiles conviven la innovación estética, la espontaneidad y una personalidad que ha sabido trascender las tendencias para convertirse en una referencia propia, por lo que el galardón de la categoría Lifestyle es para ella.

Gastro & Foodie: Enjoy by Ana

Hablar de gastronomía valenciana en redes sociales es, para muchos, hablar de Enjoy by Ana. Su pasión por descubrir y compartir experiencias culinarias la ha convertido en una de las voces más influyentes del sector, con un estilo muy característico que ya lleva su huella propia. A través de sus recomendaciones, miles de personas han encontrado nuevos sabores, restaurantes y rincones gastronómicos que hoy forman parte de sus imprescindibles. Y esta labor se verá recompensada el próximo miércoles con la distinción en la categoría bautizada como Gastro & Foodie.

Viajes: Cristian Delgado

Así como existen creadores que cuentan destinos, otros consiguen transportarte hasta ellos. Cristian Delgado pertenece a este segundo grupo. Sus imágenes, cuidadosamente construidas, y su capacidad para narrar experiencias han despertado en millones de personas el deseo de explorar el mundo y de conocer más allá de lo que se puede ver a través de las pantallas. Su contenido es una invitación permanente a descubrir nuevos horizontes y, ahora, esa invitación vuelve a él en formato galardón de la categoría de viajes de los Premios LAIK.

Superación: Roque Star

La historia de Roque es la demostración de que las redes sociales también pueden convertirse en un espacio para inspirar y transformar vidas. Con una actitud envidiable y una energía contagiosa, el joven comparte mensajes que hablan de resiliencia, esfuerzo y esperanza. Su comunidad encuentra en él un ejemplo de fortaleza capaz de desafiar cualquier límite que se condensa en su lema estrella: «Actitud Positiva Siempre» (APS). Y por todo ello, pero en especial por ser un auténtico ejemplo de vida, la categoría Superación es para él.

Salud y Nutrición: Elisa Escorihuela

En un entorno donde la información circula a gran velocidad, Elisa Escorihuela ha logrado destacar por algo tan valioso como el rigor. Su capacidad para traducir conceptos complejos sobre alimentación, bienestar y salud femenina a un lenguaje cercano y comprensible la ha convertido en una referencia para miles de personas que buscan información fiable y útil para mejorar su calidad de vida o, simplemente, para conocer más. Por ello, el 1 de julio pisará el escenario para alzarse con el premio de la categoría Salud y Nutrición.

Deporte: Nerea Martí

La velocidad forma parte de la vida de Nerea Martí tanto dentro como fuera de los circuitos. Y en la actualidad, ha logrado consolidar a la piloto valenciana como una de las figuras emergentes más destacadas del automovilismo español, abriendo camino en una disciplina altamente competitiva y demostrando que la ambición, el talento y la perseverancia son la mejor combinación para alcanzar cualquier meta. Una meta que este julio llega fuera de la pista y convertida en el reconocimiento de la categoría de Deporte.

Contenido en Valenciano: Jajajers

Con humor, identidad y una mirada cómplice hacia las costumbres de nuestra tierra, Alexis y Jorge han conseguido que miles de personas se vean reflejadas en sus vídeos. Jajajers ha demostrado que el valenciano no solo tiene presencia en el entorno digital, sino que puede convertirse en una poderosa herramienta de entretenimiento capaz de conectar con nuevas generaciones. Por todo ello, pero sobre todo por la labor tan necesaria que realizan para mantener y preservar el legado de nuestra lengua, la categoría Contenido en Valenciano no podía ser para otro perfil.

Influencer del Año: Aitana Soriano

Naturalidad, cercanía y estilo propio son tres cualidades que definen a la perfección el universo digital que envuelve a Aitana Soriano. Sus contenidos sobre estilo de vida, estudios, viajes, festivales, moda y experiencias personales de todo tipo han logrado conquistar a millones de Sheylas y la han situado entre las creadoras más relevantes del panorama nacional. Con el objetivo de reconocer esta impresionante trayectoria, el jurado de los Premios LAIK no ha dudado en proclamarla como indiscutible Influencer del Año y una de las grandes protagonistas de esta primera edición.

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Mucho más que una gala

Con esta lista de premiados, es lógico que el hype esté por las nubes. Pero no olvidemos que, más allá de los focos, las métricas y los seguidores, lo que realmente se celebra es el talento entendido como la capacidad de transformar ideas en conexiones reales. Los Premios LAIK son ese reflejo de una generación que ha reinventado la forma de comunicar, entretener e inspirar. Y el próximo 1 de julio, Valencia no solo reconocerá a los creadores más destacados del momento; también convertirá todos esos likes en un homenaje a una industria en constante evolución que ha sabido metamorfosear la creatividad digital para hacer de ella un auténtico motor de influencia y cambio.