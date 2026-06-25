Angustia en València por el terremoto en Venezuela: "No nos hacemos con nuestros familiares"

A Anthony el terremoto de Venezuela le pilló ya en la cama, en València. Una prima suya le envió un audio desde un centro comercial de Caracas. Habían pasado doce minutos de la medianoche en España cuando la narración le contaba cómo las lámparas del establecimiento empezaban a temblar, los cristales colapsaban y hasta las botellas de Coca-cola reventaban y explotaban. Esas primeras noticias comenzaron a incrementarse exponencialmente con vídeos, imágenes y reportes de edificios caídos que le impidieron dormir en toda la noche.

"No hemos podido dormir, estamos preocupados, la gente de allá empezó a pasar vídeos y era imposible", cuenta en la mañana de este jueves Anthony, con más de dos décadas de presencia en tierras valencianas. Horas después hay todavía una bruma sobre algunos de sus familiares que están allá, a miles de kilómetros; especialmente en La Guaira, donde se encuentra el aeropuerto internacional del país latinoamericano y que aparece como la más afectada por el doble seísmo.

De momento, el teléfono no da respuesta a las dudas sobre cerca de una veintena de familiares que tiene en esa región entre tíos, primos y sobrinos, repartidos en distintos sectores, agrega, "pero no nos hacemos con ninguno". "No sabemos nada", explica, algo que contrasta con el conocimiento que asegura sí tiene de otros familiares y amigos de otras zonas como Aragua, isla Margarita o Caracas, sitios donde han sotado el temblor y donde han sufrido tener que huir de sus viviendas o ver cómo estas se agrietan, pero que en un principio están a salvo.

Su madrugada y su mañana ha sido ido recibiendo información, imágenes, testimonios y, sobre todo, armarse de paciencia. "Tenemos que esperar, es un desastre absoluta, la cosa está muy fea", admite con la voz compungida y añade que cuando amanezca se podrá acceder a La Guaira y llegará alguna información más. De todas formas sabe que los próximos días serán duros y ya se prepara para tener que mandar dinero para que sus familiares puedan comprar lo más básico.

"Todo destrozado"

Esa dura paciencia, de esperar sin certezas concretas, también la tiene sobre sí Jean Manuel. Él es natural de La Guaira, pero reside en Torrent desde hace más de una década y media, aunque de la catástrofe se enteró en Murcia de buena mañana, trabajando. Sigue sin tener respuesta de la familia que le queda al otro lado del Océano. "No contestan, parece que no hay cobertura ni electricidad", explica Jean Manuel.

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Sí que ha conseguido contactar con una amiga de la adolescencia que le ha trasladado que ella está bien, pero sin embargo le ha contado que donde vive su familia está "todo destrozado". Lo último que sabe es por redes sociales porque había festejos de San Juan la noche anterior y una de sus primas los colgó en redes sociales, pero después de eso, el silencio, ese que tanta angustia genera. "Tenemos que esperar", añade.