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Apagón en tres comarcas de Valencia: una excavadora las deja sin teléfono ni internet durante dos horas

La máquina dañó cables de telecomunicaciones y afectó durante dos horas a miles de usuarios de las comarcas de la Costera, Ribera y Safor

Una excavadora dentro de unas obras en una imagen de archivo.

Una excavadora dentro de unas obras en una imagen de archivo. / EFE

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Mónica Arribas

Mónica Arribas

València

Una excavadora ha dejado este jueves sin servicio telefónico ni de internet a miles de personas en tres comarcas de la Costera, Ribera y Safor, recordando aquel apagón masivo que dejó sin luz a toda España hace un año.

La incidencia, registrada alrededor de las 17.00 horas, se produjo después de que una excavadora dañara por error varios cables de telecomunicaciones que daban suministro a una amplia zona de Valencia.

Según ha podido saber Levante-EMV, el corte afectó tanto a la conexión telefónica como al acceso a internet de numerosos usuarios. Aunque no ha trascendido todavía el número exacto de municipios ni de clientes afectados, fuentes conocedoras de la incidencia apuntan a que el fallo tuvo impacto en varias localidades y dejó sin conexión a cientos de personas durante aproximadamente dos horas.

Equipo técnico

La avería obligó a Telefónica a desplazar de inmediato un equipo técnico hasta el punto donde se había producido el daño en la infraestructura. Los operarios trabajaron durante la tarde para reparar los cables afectados y recuperar el suministro en las zonas perjudicadas.

El servicio quedó restablecido en todos los casos sobre las 19.00 horas, según las mismas fuentes. La rápida intervención de los técnicos permitió limitar la duración de una incidencia que, durante buena parte de la tarde, alteró las comunicaciones de particulares, comercios y empresas de las comarcas afectadas.

Cableado eléctrico ante el casco urbano de la Font de la Figuera, en una imagen de archivo | PERALES IBORRA

Cableado eléctrico ante el casco urbano de la Font de la Figuera, en una imagen de archivo / PERALES IBORRA

El cableado

La causa del corte fue, según las primeras informaciones, un error durante los trabajos realizados con una excavadora. Este tipo de incidencias puede provocar interrupciones relevantes cuando la maquinaria afecta a conducciones o cableado de fibra y telefonía que dan cobertura a varios municipios.

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Telefónica no ha podido precisar por el momento el alcance exacto de la avería ni el número total de usuarios afectados. No obstante, el episodio evidencia la dependencia de servicios básicos como el teléfono e internet de infraestructuras subterráneas cuya rotura puede dejar sin conexión a amplias zonas en cuestión de minutos.

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