El arzobispo delante del Consell: “Los cristianos no podemos negar la ayuda a alguien por ser de una raza, lengua, religión u otro país distinto”

En un momento de reencuentro entre la sociedad y la política, con una nueva espiritualidad en cada ámbito y con los papas convertidos en estrellas políticas en medio del ruido, el arzobispo de Valencia, Enrique Benvant (Quatretonda, Vall d’Albaida, 1959), dejó un mensaje claro este jueves en Valencia. “Los cristianos no podemos negar la ayuda a alguien por ser de una raza, lengua, religión u otro país distinto”, señaló preguntado concretamente por la ‘prioridad nacional’ que Vox, y PP, han situado en el centro del debate público.

“Voy a regalar el discurso del papa a los miembros de las Corts y las autoridades” Enrique Benavent — Arzobispo de Valencia

Benavent ha participado en los desayunos de Nueva Economía Fórum y ha aterrizado y dado continuidad al mensaje que León XIV ha dejado en su reciente y exitosa visita a España: “Dada la situación social y política, el discurso en las Cortes Generales nos resultaba preocupante. Prestábamos una atención especial. Gracias a Dios, fue bien acogido, porque es el mensaje que la sociedad española necesita en este momento”.

Benavent, entre los consellers Díez y Martínez. / Germán Caballero

Convivencia más pacífica

“Voy a regalar el discurso del papa a los miembros de las Corts y las autoridades”, bromeó en su turno final. “Todos debemos reflexionar, en medio de esta situación plantearnos los fundamentos de la sociedad que debemos construir, trabajar para que la sociedad sea cada vez más justa, que la convivencia sea cada vez más pacífica”. Un mensaje casi revolucionario en los tiempos que corren.

“Si nos paramos a pensar, lo que todos queremos es lo mismo: una sociedad más justa, que se respete la dignidad de la persona, que las personas que sufren sean atendidas. El papa nos dice eso que queremos todos: debemos trabajar de tal manera que, desde la pluralidad, de los matices, sabemos dónde tenemos que caminar y nos unirá más como sociedad”, reflexiona.

"La prioridad es la vulnerabilidad"

Respecto a la cuestión migratoria, ha sido contundente. "Para nosotros, todos los seres humanos son hijos de Dios, y la humanidad estamos llamados a formar una familia. Siempre estamos a favor de que cuando se trata de ayudar a personas necesitadas, la prioridad es la vulnerabilidad".

Los puntos del 'programa' de Benavent

Ese podría ser el eje central del ‘programa político’ de Benavent: una llamada al respeto a la inmigración, rebajar el tono de la polarización que atraviesa la sociedad y también una fe que se viva más en lengua propia.

Sobre este asunto, y preguntado por los pasos lentos que da la Iglesia local respecto a la normalización del valenciano, reconoce que “falta mucho por recorrer”. Benavent, usuario habitual del valenciano en los actos públicos (no en este, íntegramente en castellano), insiste en que no está prohibido, obviamente, que puede utilizarlo quien quiera, y vincula la falta de avances a la ausencia de paz lingüística. “Estamos dando pequeños pasos pero vivimos un mundo en que cada pasito aparecen los analistas y si se usa una palabra u otra se arma el lío. Lo importante es que la cuestión se despolitice. En Tortosa había misas en valenciano y castellano. Cada uno iba a la que quería. No por la lengua sino por el horario”.

Mompó y miembros del Consell

La sociedad vuelve a escuchar con atención a los ministros de la Iglesia y la conferencia de Benavent ha tenido una amplia representación política. De la Generalitat acudieron el vicepresidente José Díez o la consellera de Justicia, Nuria Martínez, además de varios altos cargos.

Enrique Benavent, en el desayuno de Nueva Economía Fórum. / Germán Caballero

Entre los asistentes, representantes del sector cristiano del PP, como el concejal Juan Giner o el secretario autonómico Eusebio Monzó. El PP ha tenido una amplia representación, empezando por Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València. También los concejales de València Juan Carlos Caballero y María José Ferrer Sansegundo.

También ha habido socialistas, como el senador y alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, o los diputados autonómicos Mercedes Caballero o Ernest Blanch, que lo conoce desde sus tiempos como obispo de Tortosa. También Glòria Tello, concejala de Compromís.

Y representantes del ámbito social, como el presidente de Cámara Valencia José Vicente Morata, el del CES, Fernando Móner, el expresidente del Consell Jurídic, Vicente Garrido, o el Letrado Mayor de las Corts, Francisco Visiedo.

También los rectores de la UCH-CEU, Higinio Marín, y la Católica, José Manuel Pagán. Este, precisamente, ha sido el encargado de su presentación y ha mostrado su deseo de que continúe mucho tiempo en Valencia. Benavent estaba en la terna para hacerse cargo de la archidiócesis de Barcelona.

Movimientos evangélicos

Al margen de las cuestiones más políticas, Benavent ha abordado desafíos como el despliegue de movimientos evangélicos que han seguido a las olas migratorias. “Hay un elemento que debemos analizar: la importancia de las emociones en la vivencia de la fe. Ahí está la clave de cierto éxito entre ciertos sectores de la población. Y no solo inmigrantes. Tal vez estamos viviendo una cultura en un ambiente donde las personas también están necesitadas de afectividad. A la iglesia nos plantea un reto. ¿Tal vez una institucionalización excesiva de la religión puede ser una dificultad para la evangelización? ¿O un excesivo intelectualismo de la fe?”, se preguntó. Aunque insiste en que “la vivencia de la fe debe ser comprendida”.

Noticias relacionadas

También sobre el hecho de que la “secularización se caracteriza porque la fe no se transmite por herencia, sino por un testimonio personal. Ese modelo de transmisión de la fe ya no sirve. Hoy se transmite por el testimonio. La fe es hoy es una respuesta libre. Hay un modelo nuevo de transmisión de la fe y ese es el signo de una cultura que no está configurada toda ella por la fe cristiana. Eso significa que estamos llamados a dar testimonio de la fe”, ha añadido.