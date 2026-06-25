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La batalla política entra también en los Gay Games

El diputado del PP, Jaime de los Santos González, durante una sesión plenaria en el Congreso, este jueves.

El diputado del PP, Jaime de los Santos González, durante una sesión plenaria en el Congreso, este jueves. / Jesús Hellín/Europa Press

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Redacción Levante-EMV

València

Los Gay Games están a unos días de su celebración en València y junto a las máximas de calor, también sube la temperatura política. Ya se sabe que todo gran evento tiene su jugo político, para reivindicación o para crítica, y los Gay Games no son una excepción. Se ha visto este jueves entre el Congreso, donde el diputado y responsable de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que València será "el epicentro del deporte LGTBI gracias a María José Catalá y Juan Carlos Caballero", y las redes sociales, donde ha recibido la respuesta de la vicesecretaria general del PSPV en València, Rosa Domínguez.

"El sujeta bolsas de la mujer de M.Rajoy ha soltado que en València se celebran los Gay Games gracias a María José Catalá", ha escrito Domínguez en su cuenta de X adjuntando el vídeo del parlamentario 'popular' donde vincula la celebración de este evento con la actuación de los dos responsables del PP en el consistorio valenciano. "FALSO", continúa la dirigente socialista que recuerda que "fue Pilar Bernabé quien trabajó para que fuéramos sede". "Y si quiere hablamos sobre cómo Catalá invisibiliza a las personas LGTBI sin necesidad de Vox", sentencia.

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