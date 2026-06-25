Diana Morant oficializará su candidatura a la Generalitat en julio para impulsar su proyección social

La dirección del PSPV quiere convertir a Diana Morant en la primera candidata proclamada a las elecciones valencianas de 2027, en un clima altamente volátil en que no se puede descartar una moción de censura y elecciones anticipadas en España y la C. Valenciana, pero también en un contexto de incerteza sobre el rival del PP, con un Feijóo que no confirma al president Llorca como candidato a la reelección. Y quiera que ese nombramiento sea inminente: en el mes de julio, antes de que llegue el verano.

El próximo sábado el PSOE celebra un comité federal clave para afrontar la crisis en la que está el partido por los escándalos judiciales, especialmente tras la investigación al expresidente Zapatero y la condena al exministro y exnúmero tres del partido José Luis Ábalos por el caso mascarillas. Será la resaca de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso celebrada este miércoles.

Sin embargo, en clave orgánica, el comité federal, máximo órgano del partido entre congresos, servirá también para dar forma a los procesos de primarias para escoger candidatos en el próximo ciclo electoral. Según ha trasladado a las federaciones la Secretaría de Organización que lidera la valenciana Rebeca Torró, la idea es abrir tres ventanas para estas elecciones internas: julio, septiembre y noviembre, aunque el calendario y el reglamento aún están por concretarse.

Y la intención en el PSPV es proceder al nombramiento “cuanto antes”. “Tenemos la candidata y hay unanimidad”, señalan. Según las fuentes consultadas, el próximo lunes se podría abrir el proceso. Y de manera exprés avanzaría con el plazo de presentación de posibles aspirantes, la recogida de avales y una campaña, con votaciones hipotéticas desde el día 19 de julio si hay alguna otra candidatura que supera la fase de avales.

Calma interna

En todo caso, al margen de algún posible outsider, de manera interna en el partido se da por hecho que no habrá ningún dirigente importante que salga a confrontar con la secretaria general. Nada que ver con el momento de enero de 2024, cuando el líder provincial de València, Carlos Fernández Bielsa, y el exalcalde de Elx, Alejandro Soler, disputaron a Morant la carrera sucesoria de Ximo Puig antes de que Ferraz intercediera en favor de la ministra. Hoy, las aguas bajan tranquilas por la calle Hospital, clima de tregua, especialmente con Bielsa, que ha emergido como contrapeso de Morant estos dos años y medio.

Menos claro está que la candidata a la alcaldía de València, que será la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sea ratificada antes del verano. Según los planes del PSPV, esta primera ventana se la reservarían para el cartel de las autonómicas, y más adelante las grandes capitales y por último los municipios más pequeños donde haya más de un candidato. Con todo, piden “prudencia”, ya que el calendario está por concretar.

"Preparados"

Los socialistas quieren trasladar la imagen de partido preparado para cualquier eventualidad electoral, incluido el adelanto que puede ejecutar Pérez Llorca en cualquier momento. Y sobre todo buscan la fórmula para sumar este proceso de primarias a la sociedad, más allá de la militancia. Morant habló en el último comité nacional de “unir, abrir y liderar”, una hoja de ruta con la que aspira a reconectar el PSPV con el perímetro social del partido. El objetivo es aumentar la proyección social de la ministra en tierras valencianas.

El contexto en el que se puede vivir este proceso es importante. El PSOE se encuentra en un contexto de asedio judicial que, más allá de limitar su capacidad de maniobra política e institucional, amenaza sus expectativas electorales. Los precedentes de ministras de Sánchez aspirando a las presidencias autonómicas tampoco son esperanzadores, tras los fracasos de María Jesús Montero en Andalucía y Pilar Alegría en Aragón.

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Interinidad de Llorca

Con todo, la Comunitat Valenciana es uno de los escenarios donde los socialistas sí ven opciones reales de disputar la batalla electoral. Este proceso de 'exaltación' de Morant vía primarias abiertas se daría además en un momento de dudas dentro del propio PPCV en torno a la figura de Juanfran Pérez Llorca. Esta pasado sábado los populares valencianos vivieron con desconcierto la visita de Alberto Núñez Feijóo, que no emitió ni una sola señal sobre el futuro que aguarda al president respecto a su candidatura electoral. Es la diferencia que los socialistas buscan subrayar, así como la idea de una elección abierta a la militancia. Y es que en el PPCV comienza a coger cuerpo la posibilidad de que ni siquiera haya congreso para revalidar el liderazgo del president.