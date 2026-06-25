El mapa del calor de la Aemet: los municipios de la Comunitat Valenciana que marcarán las máximas más altas este fin de semana.

Las temperaturas dan un pequeño respiro este jueves y viernes en la Comunitat Valenciana tras la intensa ola de calor que ha azotado a gran parte de España y Europa desde el pasado 20 de junio. Sin embargo, los termómetros siguen marcando registros notablemente superiores a la media climática habitual para finales de junio.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya advierte de que el alivio térmico será efímero. A partir del sábado, el mercurio volverá a dispararse con fuerza, iniciando una escalada que alcanzará su pico máximo el próximo martes 30 de junio.

A este panorama de calor diurno se suma un factor asfixiante que afectará de forma directa al descanso, especialmente en el litoral valenciano: las noches tropicales. El calor nocturno no dará tregua y mantendrá los termómetros por encima de los 20ºC en decenas de municipios.

Este fenómeno está fuertemente influenciado por la ola de calor marina de gran intensidad que sufre actualmente la cuenca del Mediterráneo occidental, donde se registran anomalías térmicas en el agua de hasta 3,5ºC de media, llegando a superar los 5ºC en los puntos más críticos del norte, tal y como ha detallado la Aemet.

Mañana, el día más "fresco"

Para este viernes, la Aemet prevé cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, convirtiendo a esta jornada en la más "fresca" de toda la semana. Los vientos soplarán flojos de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componentes sur y este al mediodía.

No obstante, la evolución diaria reflejada en el gráfico oficial de la Aemet demuestra de forma clara cómo, incluso en este valle de la previsión, los valores medios se sitúan muy por encima de la media histórica (período 1991-2020).

La evolución diaria reflejada en el gráfico oficial de la Aemet demuestra de forma clara cómo, incluso en este valle de la previsión, los valores medios se sitúan muy por encima de la media histórica (período 1991-2020). / Aemet

Noches tropicales en la madrugada del viernes

El litoral vivirá una noche de viernes sofocante donde conciliar el sueño será una tarea complicada:

22ºC de mínima: València, Alicante, Castellón, Cullera, Dénia, Benidorm, Vinaròs y Torreblanca.

València, Alicante, Castellón, Cullera, Dénia, Benidorm, Vinaròs y Torreblanca. 21ºC de mínima: Gandia, Elx y Sagunt.

Gandia, Elx y Sagunt. 20ºC de mínima: Catadau, Montanejos, Orihuela y Parcent.

Máximas más altas del viernes

En el interior y zonas prelitorales, el calor seguirá apretando durante las horas centrales del día:

34ºC: Villena.

Villena. 33ºC: Xàtiva, Sumacàrcer, Cofrentes, Ayora y Font de la Figuera.

Xàtiva, Sumacàrcer, Cofrentes, Ayora y Font de la Figuera. 32ºC: Llíria, Catadau, Alcoi, Orihuela y Atzeneta del Maestrat.

El sábado vuelven a subir los termómetros

El fin de semana comenzará con intervalos matinales de nubes bajas, quedando el cielo poco nuboso o despejado el resto de la jornada. Los vientos flojos variables darán paso por la tarde a la componente este con intervalos moderados. Lo más destacado será el ligero ascenso generalizado de las temperaturas, marcando el inicio de la segunda parte de este episodio cálido.

El sábado vuelven a subir los termómetros. / Germán Caballero

Noches tropicales el sábado

22ºC de mínima: València, Castellón y Vinaròs.

València, Castellón y Vinaròs. 21ºC de mínima: Cullera, Gandia, Alicante, Dénia, Benidorm y Torreblanca.

Cullera, Gandia, Alicante, Dénia, Benidorm y Torreblanca. 20ºC de mínima: Xàtiva, Sumacàrcer, Catadau y Elx.

Máximas más altas del sábado

El mercurio rozará e incluso superará la barrera de los 35ºC en el interior de Valencia y Alicante:

36ºC: Ayora, Cofrentes y Font de la Figuera.

Ayora, Cofrentes y Font de la Figuera. 35ºC: Xàtiva, Sumacàrcer y Villena.

Xàtiva, Sumacàrcer y Villena. 34ºC: Llíria, Requena, Utiel, Villar del Arzobispo y Alcoi.

Llíria, Requena, Utiel, Villar del Arzobispo y Alcoi. 33ºC: Buñol, Catadau, Segorbe, Montanejos, Parcent y Orihuela.

Continúan subiendo las temperaturas

La jornada del domingo se presentará con cielos poco nubosos o completamente despejados. El régimen de vientos mantendrá el mismo patrón: flojos variables por la mañana y componente este moderado por la tarde. Por lo general, las temperaturas continuarán su escalada respecto a los elevados valores del sábado.

El domingo continúan subiendo las temperaturas. / Germán Caballero

Noches tropicales el domingo

El calor nocturno se intensificará todavía más en algunos puntos del norte y sur de la costa:

23ºC de mínima: Benidorm, Vinaròs y Torreblanca.

Benidorm, Vinaròs y Torreblanca. 22ºC de mínima: València, Alicante y Castellón.

València, Alicante y Castellón. 21ºC de mínima: Cullera, Gandia, Xàtiva, Sagunt, Dénia, Elx y Xixona.

Cullera, Gandia, Xàtiva, Sagunt, Dénia, Elx y Xixona. 20ºC de mínima: Alcoi, Parcent, Orihuela, Catadau, Sumacàrcer y Montanejos.

Las máximas más altas del domingo

Los valles del interior registrarán de nuevo las cifras más elevadas del territorio valenciano: