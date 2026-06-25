España en el puesto número uno en derechos LGTBIAQ+ a las puertas de los Gay Games

A apenas dos días de dar comienzo los Gay Games XII en la ciudad de València, España consigue un récord que en el mes del Orgullo es aún más gratificante. El evento deportivo acogerá en València durante 8 días a deportistas de más de 76 nacionalidades, que a partir de ahora gozarán de participar en un evento LGTBIAQ+ en el país europeo más abierto y protector en madera de sus derechos.

España se sitúa oficialmente en la primera posición en Europa, superando a Malta, según ILGA-Europe en madera de derechos LGTBIAQ+. ILGA-Europe es la rama europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, que ha otorgado a España con un casi 89% de puntuación en protección jurídica y medidas de igualdad LGTBIAQ+ su reconocimiento Mapa Arcoíris. Se trata de un informe anual que realiza la asociación en el que evalúan y clasifican a todos los países europeos según su situación legal y política para las personas del colectivo.

Esta subida de 11 puestos respecto a informes anteriores se debe a los avances legislativos de las leyes trans y LGTBI respecto a la autodeterminación de los individuos e igualdad de trato y marcos de protección. Aunque ILGA-Europe asegura que este índice no mide la calidad de vida diaria ni la percepción pública total de todos los miembros del colectivo.

Los Gay Games de València, celebrados por primera vez en España, es entonces la ocasión perfecta para demostrar una vez más que España es merecedor de dicho título y ondear la bandera de ser el país europeo más protector de los derechos y personas LGTBIAQ+ en un evento que busca justamente ser eso: seguro, inclusivo y lleno de deportividad mezclada con glam.