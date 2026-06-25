La Generalitat se deja al menos 300.000 euros en indemnizaciones por abuso de interinos

Con los procesos de estabilización ya acabados en la administración general de la Generalitat Valenciana, son 2.083 los interinos que han conseguido consolidar su plaza al haber superado alguna de las 186 convocatorias, tal como publicó este diario. Tras ello, parte de los empleados públicos que ocupaba plazas ahora adjudicadas desde hacía tiempo, fruto del abuso de la temporalidad por parte de la administración, han adquirido el derecho a recibir una compensación económica según la conocida como Ley Iceta. En total, la Generalitat ha dado luz verde a indemnizaciones por valor superior a los 300.000 euros, aunque son datos que hay que coger con pinzas.

Los datos que ofrece la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, dirigida por José Antonio Rovira, no especifica cuántos interinos han sido cesados de sus cargos como consecuencia de los procesos de estabilización. Con todo, señala que la administración autonómica ha dictado un total de 22 resoluciones estimatorias del derecho a compensación económica por diferentes departamentos de la Generalitat. La mayoría, 13 de ellas, corresponden a la Conselleria de Educación, mientras que el resto se reparten entre Agricultura (cuatro), Hacienda, Justicia (dos cada una), Medio Ambiente y Empleo (una cada una). No figuran dos grandes consellerias: ni la de Sanidad ni la de Servicios Sociales.

En la respuesta remitida por Rovira a la diputada socialista Xelo Angulo, a la que ha tenido acceso este diario, el conseller insiste que la cifra de los más de 300.000 euros son datos remitidos por "cada una de lsa consellerias que han realizado o han de realizar el pago" pero "en algunos casos las cantidades son estimadas y aún pendientes del visto bueno de Intervención". Así, apunta que no se puede "deterimnar el importe total abonado" porque las resoluciones aceptadas establecen "los conceptos a tener en cuenta" pero "no el importe, que ha de determinar a posteriori cada conselleria".

Cálculo de las indemnizaciones

Ciertamente, las cifras reflejadas hasta la fecha no son muy elevadas. En ese sentido, cabe recordar que no todos los interinos tienen derecho a indemnización. De primeras, la Generalitat exije que el interino se haya presentado a alguna de las convocatorias de estabilización y que lo haya hecho en el mismo cuerpo o escala al puesto que ocupaba, así como que no haya conseguido una plaza y además, que la plaza que ocupaba haya sido adjudicada a otra persona.

También se debe probar que la administración haya incurrido con él en una situación de abuso -más de tres años de interinidad-. Y aquí, el 'truco' que fijó la administración autonómica es que no tiene en cuenta el tiempo total que haya sido empleado interino sino solo los años desde su último nombramiento.

Si se cumplen todos estos requisitos, el pago tampoco es automático. Rovira recuerda en su respuesta que "el hecho de ser destituido y no consolidar la plaza no otorga el derecho por sí mismo al reconocimiento de una compensación económica". Se hace solo cuando el cese "se produce" y "la persona interesada presenta su solicitud". En ese momento, se "puede comprobar si concurren los requisitos para estimar este derecho", recoge el escrito.

Entonces, la indemnización fijada por la ley asciende a 20 días por año trabajado con un tope de doce mensualidades y se calcula en base a las retribuciones fijas brutas: el salario base, la antigüedad, las pagas extraordinarias, el complemento de destino; el complemento específico y el complemento de carrera, dejando fuera del cálculo los pagos variables: complementos de productividad, horas extra, indemnizaciones por razón de servicio, complementos de nocturnidad...

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La sentencia del Supremo

Por otra parte, la Conselleria expone que hay una decena de contenciosos en marcha por interinos, de los cuales dos se han resuelto a su favor. Cabe recordar a este respecto que a mediados de mayo, y después de que el Tribunal de Justicia de la UE considerara insuficientes los procesos de estabilización y las compensaciones para los interinos en situación de abuso, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que, entre otras cosas, supondrá eliminar el tope de los 20 días por año hasta doce mensualidades y abre la puerta a que los tribunales examinen caso por caso, con lo que las indemnizaciones podrían ser a partir de ahora mayores.