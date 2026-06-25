La Generalitat eleva a 4.400 los efectivos del operativo contra incendios para este verano

La base aérea ubicada en los montes de Enguera, en la Canal de Navarrés, una de las comarcas valencianas con más superficie de monte, ha sido el emplazamiento elegido por la Generalitat para la presentación del operativo de prevención y extinción para esta temporada de incendios marcada por las cada vez más frecuentes olas de calor extremo. El operativo contará este año con 4.401 efectivos, una cifra "histórica", según ha subrayado el president Juanfran Pérez Llorca. Este año el operativa suma 4.401 efectivos en coordinación con diferentes administraciones, de los que 2.313 están ubicados en la provincia de Valencia, 977 en la provincia de Alicante, 973 en la provincia de Castellón, a lo que hay que añadir más de un centenar de técnicos asignados a toda la Comunitat Valenciana.

El dispositivo integra a bomberos forestales de la Generalitat, consorcios provinciales, bomberos municipales, brigadas forestales, bomberos voluntarios, Policía de la Generalitat, agentes medioambientales, unidades de vigilancia preventiva y técnicos forestales propios y de Vaersa. Es decir, la cifra de 2026 no se limita al cuerpo de Bomberos Forestales, sino que suma el conjunto de recursos humanos desplegados en prevención, vigilancia, intervención rápida y coordinación técnica.El operativo integra a bomberos forestales de la Generalitat, consorcios provinciales, bomberos municipales, brigadas forestales, bomberos voluntarios, Policía de la Generalitat, agentes medioambientales, unidades de vigilancia preventiva y técnicos forestales propios y de la empresa pública Vaersa, que desarrollan tareas de vigilancia, intervención rápida y coordinación técnica.

Casi 300 millones

A la presentación han asistido también vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama y la alcaldesa del municipio, Matilde Marín.

La Generalitat destina 298,47 millones de euros a la prevención y extinción de incendios, de los que 173 corresponden a la prevención y la recuperación de infraestructuras forestales y 125,47 a la extinción.

El dispositivo estival de prevención y extinción de incendios se compone de 20 medios aéreos con ocho helicópteros (6 a disposición de las unidades helitransportadas y dos de coordinación), un helicóptero de vigilancia y dos más medicalizados, así como 9 aviones (siete de carga en tierra y dos anfibios). A ellos se suman tres helicópteros de los consorcios de Alicante y Valencia (dos de rescate y uno de coordinación), y tres aviones del Ministerio de Transición Ecológica (dos anfibios y uno de coordinación).

Asimismo, están activadas 56 unidades de bomberos forestales terrestres, de los que 45 están dotadas con camión autobomba forestal de extinción de incendios, y todas estas unidades disponen de vehículos ligeros, así como una unidad de drones. Además, los seis servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) cuentan con sus propios vehículos, autobombas y drones.

El dispositivo se completa con 132 unidades móviles de vigilancia preventiva; 65 observatorios forestales activos, de los que diez mantienen vigilancia permanente durante las 24 horas del día; tres Centrales Provinciales de Prevención de Incendios Forestales; 17 Equipos de Coordinadores Forestales de Zona; una Unidad Técnica de Prevención de Incendios y 17 camiones autobomba, de las cuales 6 son nuevas, coordinando todo el dispositivo en tiempo real con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Concienciación

El jefe del Consell ha ensalzado la campaña ‘Stop al Foc’ y ha apelado a la responsabilidad y a la colaboración de la sociedad ante el riesgo de incendios forestales ya que, según ha recordado, nueve de cada diez incendios forestales tienen origen humano. En este sentido, ha realizado un llamamiento público para extremar las precauciones, seguir todas las recomendaciones y cumplir la normativa, como la prohibición de realizar fuego en zonas forestales, al tiempo que ha instado a la población a avisar al teléfono de emergencias 112 cuando se detecte cualquier columna de humo.

El jefe del Consell también ha indicado la disposición del Gobierno valenciano para colaborar con otras comunidades autónomas que requieran ayuda durante la temporada de incendios y ha agradecido la solidaridad de otras regiones con la Comunitat Valenciana durante la dana.

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Regeneración de zonas devastadas por el fuego

Por otro lado, la Comisión Europea ha propuesto conceder a España 120 millones de euros para ayudar a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios registrados durante el verano de 2025. Así lo ha anunciado este jueves la eurodiputada socialista Sandra Gómez. Las ayudas se enmarcan en el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, creado en 2002 para proporcionar ayuda financiera tras fenómenos meteorológicos como inundaciones o incendios forestales. El ejecutivo comunitario recuerda que “España experimentó una combinación de sequía prolongada, olas de calor extremas y tres oleadas de incendios forestales graves”, que “causaron importantes daños medioambientales, sociales y económicos” y se cobraron las vidas de 8 personas.