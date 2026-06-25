Un juzgado de Paterna archiva la causa por otro fusilamiento ordenado por el verdugo de Peset

La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna ha archivado provisionalmente la querella criminal interpuesta por Carolina Martínez, en la que denunciaba el asesinato de su abuelo, José Manuel Elías Murcia Martínez, en el Terrer de Paterna el día 6 de noviembre de 1939. El presidente del tribunal que condenó a Elías fue Óscar Boán Callejas, el teniente coronel que en 1940 también sentenció a muerte al rector de la Universitat de València, Joan Baptiste Peset Aleixandre.

El ocho de junio, el juzgado dictó un auto de archivo de la causa, aunque se trata de un archivo provisional. Desde la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina Pais Valencià consideran, sin embargo, que el auto tiene “aspectos muy positivos” y se logra con esa resolución “algunos de los objetivos que se persiguen con la interposición de este tipo de acciones judiciales en los que se denuncia el asesinato y/o desaparición forzada de una persona durante la primera etapa de la dictadura franquista”.

José Manuel Elías Murcia Martínez era militante del Partido Socialista y concejal del Ayuntamiento de Ayora. Fue detenido meses después del fin de la guerra civil, en 1939 y trasladado a la cárcel Modelo de València. Aguantó preso unos meses. El 6 noviembre de 1939 fue fusilado en el Terrer de Paterna. Su cuerpo fue arrojado a la fosa común nº 94 del cementerio de esa localidad. Tardó en salir de ella 83 años.

La primera familiar en declarar

No es anormal, estadísticamente hablando, que el caso se archive, pero muchas cosas en torno a él tienen un valor simbólico, sobre todo en el contexto de acciones de memoria histórica. Ya desde su inicio, cuando Carolina Martínez se convirtió en la primera familiar de una persona fusilada por el franquismo en declarar ante un juzgado.

Sobre todo, desde la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina celebran que se tomó declaración a la querellante, Carolina Martínez, “hecho bastante excepcional en la tramitación de este tipo de causas, pero que por las propias particularidades que presenta reconfortan a los familiares de los asesinados que se sienten escuchados por la autoridad judicial competente, siendo reconocidos, a todos los efectos, como víctima en el marco de dicha causa judicial”.

Carolina Martinez antes de su declaración en los Juzgados de Paterna en febrero / Redacción Levante

Además, destacan que se han puesto negro sobre blanco una serie de hechos probados en relación con el crimen. En particular, que José Manuel Elías Murcia fue fusilado en Paterna el día 6 de noviembre de 1939, “sin haber cometido delito alguno y sin un proceso con las debidas garantías”. Estos hechos se fijan en la resolución por remisión de la magistrada a lo que ha expuesto en su informe el Ministerio Fiscal, que se aprueba en la prueba documental que ha sido aportada a la causa.

"No es el cierre definitivo"

Por otra parte, se ha dictado un archivo provisional, lo que permite, eventualmente, la reactivación o reanudación de la causa en caso de obtener pruebas nuevas que puedan esclarecer aún más los hechos objeto de denuncia. También se refieren desde la plataforma a la importancia de que “en ningún caso se utilizan figuras de impunidad como la prescripción, el principio de legalidad o la Ley de Amnistía, absolutamente contrarias, en estos casos, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

“En definitiva, nos encontramos ante una resolución judicial que, si bien acuerda un archivo provisional, en ningún caso supone el cierre definitivo de la causa y establece una verdad judicial sobre lo sucedido y acontecido, siendo susceptible de ser ampliada en base a la aportación de nuevas pruebas”, resumen.

Por todo ello desde la plataforma memorialista consideran “positiva” dicha resolución y llaman a los juzgados y tribunales del Estado español para que, en sus resoluciones judiciales, avancen para “revertir definitivamente las políticas de impunidad que impiden la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes”.

Carolina no quiere venganza: "Quiero memoria"

“Espero que haya más gente que lo vea y que diga: ‘¿por qué no lo vamos a hacer?’”, decía Carolina, en conversación con este diario después de que se le tomara declaración. Cree que a las víctimas del franquismo las tienen “un poco en el limbo”. “Han pasado 40 años en los que hemos sufrido horrores, miseria y vejaciones, pero luego 48 o 49 de democracia y nos tienen ahí que no saben qué hacer”, lamentaba. Eso, a pesar de que, también las víctimas, también las fosas, son “historia de España". “Se tiene que reconocer y reparar a las personas; yo no quiero venganza, quiero memoria ”, reclamaba.

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Su abuelo, al menos, ya no está “como un perro metido en una fosa”. “Más que dignidad, le hemos dado honor; a esa persona le quitaron el honor y la dignidad se la hemos dado nosotros con un entierro digno”, zanjaba.