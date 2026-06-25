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Previsión meteorológica

La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana

El litoral valenciano no sentirá un alivio térmico como el oeste de la Península tras el final de la primera ola de calor

El episodio tórrido se cobra sus primeras tres muertes a la espera del previsible pico de la próxima semana

Las imágenes que nos ha dejado la ola de calor en la ciudad de València

Las imágenes que nos ha dejado la ola de calor en la ciudad de València

Germán Caballero

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Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

La primera ola de calor del verano llega a su fin; tres jornadas marcadas por un episodio tórrido con máximas de 40 grados en Sorita y mínimas por encima de los 28 grados en el litoral de Alicante. A partir de este miércoles, comienza un ligero descenso de las temperaturas y, de hecho, no hay avisos activos por calor previsto para los próximos días. Antes del pico de calor de primera hora de la tarde, las máximas ya superaban los 36,6 grados en Vilafamés o los 36,4 en Sorita o Vilamarxant a las 13 horas, según los datos de la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Finalmente, la máxima diaria han sido los 37,7 grados en Anna, seguidos por los 37,4º de Gavarda. La red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró el valor más alto en Carcaixent con 37,2 grados.

Estos valores evidencian que el calor no piensa dar una tregua, como sí ocurrirá en el oeste de la Península Ibérica, donde las máximas pueden caer hasta 10 grados en algunas provincias. La responsable de esta prolongación de la canícula valenciana es la masa de aire cálido que ha provocado la primera ola de calor y que ahora se desplaza ligeramente hacia el este hasta situarse sobre la Comunitat Valenciana. Los descensos previstos son de entre 1 y 3 grados en el interior, donde se sentirá este alivia especialmente en las mínimas, pero en el litoral "a penas se notará" la caída térmica. Así lo alerta la Aemet y, de hecho, pronostica que, a partir del domingo, se puede producir un "nuevo ascenso" del mercurio. De hecho, para el próximo martes, se esperan hasta 38 grados en el interior, en la comarca de la Costera; es decir, valores registrados durante esta reciente ola de calor.

La menor tregua se producirá por las noches porque las mínimas superarán los 20 grados durante toda la semana en el litoral con valores de entre 21 y 24 grados; temperaturas propias de noches tropicales y acercándose a madrugadas tórridas. En el interior, este alivio nocturno será mayor, ya que las previsiones estiman registros de entre 16 y 18 grados en las comarcas rurales de las provincias de Valencia y Castellón.

Mortalidad por calor

La persistencia de las altas temperaturas empieza a notarse en el exceso de mortalidad registrado por el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.Tras casi 20 días sin registrar decesos atribuibles al calor, desde el lunes, se han registrado tres casos: uno el día 22 y dos, el 23. Lo esperable es que, durante los próximos días, se produzca un incremento de la mortalidad por calor porque el pico de fallecimientos por estrés térmico -por bochorno persistente y diferente al golpe de calor- se suele producir entre "dos y tres semanas más tarde", como recuerda la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic)Mª Ángeles Medina.

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"Las muertes por estrés térmico no tienen una sola causa, es multifactorial -especifica la presidenta de Sovamfic-. Generalmente, son por estrés térmico acumulativo y por la descompensación que sufren estas personas". Este proceso se refiere a una alteración del sistema de homeostasis del cuerpo, que regula la temperatura interna del organismo y que, en caso de acumulación de estrés, no se reajusta y afecta a la operatividad de las funciones vitales. Inicialmente, puede afectar a "los riñones, a la función cardiaca y a la neuronal" hasta que, finalmente, se produce "un fallo multiorgánico".

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