La ola de calor ya se cobra ocho víctimas en la Comunitat Valenciana en tres días

Son ya ocho los valencianos o valencianas fallecidos durante la ola de calor debido a las altas temperaturas y al calor persistente. Así se observa en la última actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que eleva a ocho la cifra de muertes atribuibles a las altas temperaturas en los últimos tres días. Son cinco más que los incluidos en las estadísticas de ayer miércoles y lo esperable es que continúe aumentando en los próximos días porque el pico de descompensación del estrés térmico se registra entre una y dos semanas después del episodio tórrido. En estos últimos tres días, se han registrado 199 en todo el país.

Según la última actualización, el MoMo recoge dos fallecidos el día 22 de junio, tres el día 23 y otros tres el día 24. Son los primeros desde principios de junio. Entre el 30 de mayo y el 5 de junio, se encadenó un fallecimiento por jornada. En lo que llevamos de periodo estival, el conteo alcanza 16 decesos por calor. A estas alturas, el año pasado, la cifra era de 11 fallecidos. Cabe recordar que la estación acabó con 434 muertes atribuibles al calor, un dato récord desde que hay registros.

Lo esperable es que, durante los próximos días, se produzca un incremento de la mortalidad por calor porque el pico de fallecimientos por estrés térmico -por bochorno persistente y diferente al golpe de calor- se suele producir entre "dos y tres semanas más tarde", como recuerda la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina. "Las muertes por estrés térmico no tienen una sola causa, es multifactorial -especifica la presidenta de Sovamfic-. Generalmente, son por estrés térmico acumulativo y por la descompensación que sufren estas personas".

Más calor a la vista

Las previsiones tampoco son nada halagüeñas porque el calor persistente continuará al menos hasta el próximo martes, con temperaturas máximas por encima de los 35, aunque remitirán ligeramente y noches sofocantes con mínimas de entre 23 y 24 grados en el litoral. La tregua será mayor en el interior, donde el mercurio caerá por debajo de los 20 grados.

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Los descensos previstos son de entre 1 y 3 grados en el interior, donde se sentirá este alivia especialmente en las mínimas, pero en el litoral "a penas se notará" la caída térmica. Así lo alerta la Aemet y, de hecho, pronostica que, a partir del domingo, se puede producir un "nuevo ascenso" del mercurio. De hecho, para el próximo martes, se esperan hasta 38 grados en el interior, en la comarca de la Costera; es decir, valores registrados durante esta reciente ola de calor.