Solidaridad valenciana con Venezuela: una vigilia el domingo y una recogida de comida y medicamentos

La comunidad venezolana en la Comunitat Valenciana sigue en vilo las noticias tras las primeras horas después de dos potentes terremotos consecutivos, con hasta una veintena de réplicas, que han dejado al menos 160 víctimas mortales y más de un millar de heridos. Aunque es pronto y las informaciones siguen llegando a paso lento, las primeras muestras de solidaridad y unidad de la comunidad de personas venezolanas ya han empezado a difundirse.

Por ejemplo, este domingo la Federación Venezolana de Asociaciones en España (Fevenaes) ha organizado una vigilia por Venezuela, que ya ha difundido en sus redes sociales. Será a las 19.30 horas en la plaza de la Virgen de València.

“Nos reunimos para honrar la memoria de las víctimas del terremoto y acompañar con nuestra solidaridad a las familias afectadas”, indican desde Fevenaes en la convocatoria del encuentro de homenaje. “En momentos de dolor, la unión de nuestra comunidad se convierte en esperanza. Encendamos una luz por quienes ya no están y hagamos sentir a Venezuela que no está sola”, añaden. E invitan a todo el que quiera asistir a llevar consigo su vela y su bandera venezolana.

Recogida de alimentos y material sanitario

Pero además de acompañarse en la incertidumbre tras la catástrofes, las organizaciones de venezolanos en València han activado una recogida solidaria de alimentos y material sanitario para Venezuela

Las entidades ASIM, AVEC, Fiared y Fevenaes han puesto en marcha en València una campaña solidaria de recogida de donaciones para apoyar a familias afectadas en Venezuela. La iniciativa busca reunir alimentos no perecederos, productos sanitarios y aportaciones económicas que permitan hacer llegar ayuda humanitaria al país.

La campaña solicita principalmente alimentos enlatados y conservas, entre ellos atún, sardinas, legumbres, verduras y frutas en conserva, tomate triturado y otros productos de larga duración. Las organizaciones promotoras subrayan que este tipo de donaciones facilita el transporte y la distribución de los suministros entre las personas que los necesitan.

La recogida también incluye material sanitario. En concreto, se requieren gasas, vendas, guantes, mascarillas, antisépticos, suero fisiológico, jeringas y otros insumos médicos, así como medicamentos de uso no controlado. La iniciativa plantea estas aportaciones como una vía para reforzar la atención a las familias afectadas.

Además de las entregas de productos, la campaña acepta donaciones económicas. Según indican las entidades organizadoras, estas cantidades se destinarán exclusivamente a cubrir los gastos de envío de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Las personas interesadas pueden dejar sus donaciones en dos puntos de Valencia: el bajo derecha del número 66 de la avenida Amado Granell Mesado y el número 29 de la avenida Burjassot, en Tastau Gastro Bar.

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La campaña se difunde bajo el lema “Venezuela nos necesita” y apela a la colaboración ciudadana: “Cada donación cuenta. Juntos hacemos la diferencia”.