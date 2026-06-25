El terremoto de Venezuela alarma a su comunidad en València:"Algunas informaciones que llegan son bulos"

La comunidad de Venezuela en València contiene el aliento ante las aterradoras imágenes que llegan desde su tierra, donde dos potentes terremotos consecutivos, con hasta una veintena de réplicas, han dejado al menos 160 víctimas mortales y más de un millar de lesionados. La incertidumbre, como suele ocurirr en grandes catástrofes de este tipo, reina en las primeras horas y la información llega con cuentagotas. "Está siendo muy agobiante porque no nos enteramos de todo lo que ocurre", explica la presidenta de la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana (AVEC), Nayra Ortiz.

Los canales de comunicación o están saturados o, en algunos casos, están corruptos, tal como explica Ortiz. "Para los que estamos aquí, solo nos llegan algunas cosas, y tenemos que ir con cuidado porque en algunos casos la información son bulos", explica. En ese sentido, apunta que asociados no pueden contactar con familiares y allegados porque "están las líneas caídas" y en las zonas afectadas "no hay luz". Eso complica mucho el flujo de información, que al final se acaba circunscribiendo a los medios de comunicación y las redes sociales.

"La situacion es complicada, ha sido todo muy rapido y, después de horas, todavia no hemos podido reaccionar, hay gente todavia bajo los escombros", apunta la presidenta de la asociación venezolana. Ortiz pone como ejemplo a una de las asociadas que, cuenta, no puede encontrar a su hermano. "Lleva desaparecido desde ayer y ella está muy preocupada, muy nerviosa y agobiada, no quiere hablar porque no puede enterarse de nada", apunta.

En ese sentido, la asociación actúa también como una especie de intermediario con fuentes que se encuentran sobre el terreno, más próximas al epicentro de la catástrofe. "Tenemos canales abiertos con fundaciones y con periodistas que se encuentran allí", explica, y asegura que en la asociación están "muy atentos" ante un panorama que califica de "muy delicado".

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La asociación va a poner en marcha una iniciativa para canalizar ayuda a la zona afectada -especialmente la Guaira y parte de Caracas-. "Estamos muy pendientes y vamos a ayudar a aportar, como asociación, un espacio que permita recoger comida enlatada y, luego, costear el envío de los alimentos hasta Venezuela", explica desde Avec, que según dice, cuenta con una red de conexiones con entidades y profesionales sobre el terreno que facilitará este trabajo. "Podemos enviarles cosas para que lo repartan allí". Pero por el momento, su tarea se centra en canalizar la información que llegue. Más tarde, vendrá el trabajo de colaborar en la asistencia y la reconstrucción.