Vaivén
La 'académica' (y humorista) Maria Juan coloca una palabra en la AVL
El pleno lingüístico de este viernes en la Acadèmia Valenciana de la Llengua introduce un nuevo término
Hace unas semanas, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) celebró su 25 aniversario con una gala conducida por la humorista Maria Juan, que dejó huella. Tanto, que una sugerencia que lanzó entre chiste y chiste está reflejada desde ya en el Portal Terminològic Valencià.
Se trata de la palabra "fotoreclam", para valencianizar el manido y anglicismo 'fotocall'. Se define así: "Sesión concertada, con motivo de una campaña publicitaria, una presentación cinematográfica u otro evento social, en la que los medios audiovisuales fotografían o registran a las personas de relevancia social que los asisten, generalmente con fines promocionales".
La AVL lo ha aprobado en el pleno lingüístico que ha celebrado este viernes, el primero en el que se han estrenado los nuevos académicos que tomaron posesión hace unos días.
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