Dos accidentes en la A-7 dificultan el tráfico en Valencia que registra más de 10 kilómetros de retenciones

Una jornada más, las carreteras de la provincia de Valencia registran retenciones a primera hora de la mañana. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de dos accidentes en la A-7 que están complicando la circulación en dirección Alicante. Uno de ellos a la altura de Xàtiva ha obligado a cortar el carril derecho y deja más de 4 kilómetros de retenciones.

Un segundo accidente a la altura de Bétera ha obligado a cerrar el carril izquierdo y se registran a estás horas más de 2 kilómetros de retenciones en dirección Alicante. El incidente se ha registrado a la altura del P.K. 394 y dificulta el tráfico en el área metropolitana de Valencia.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas