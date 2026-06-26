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Dos accidentes en la A-7 dificultan el tráfico en Valencia que registra más de 10 kilómetros de retenciones

La DGT informa de que se ha cortado un carril en la A-7 a la altura de Xàtiva y en sentido Alicante.

Atascos Valencia

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Carlos Jover

Una jornada más, las carreteras de la provincia de Valencia registran retenciones a primera hora de la mañana. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de dos accidentes en la A-7 que están complicando la circulación en dirección Alicante. Uno de ellos a la altura de Xàtiva ha obligado a cortar el carril derecho y deja más de 4 kilómetros de retenciones.

Un segundo accidente a la altura de Bétera ha obligado a cerrar el carril izquierdo y se registran a estás horas más de 2 kilómetros de retenciones en dirección Alicante. El incidente se ha registrado a la altura del P.K. 394 y dificulta el tráfico en el área metropolitana de Valencia.

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