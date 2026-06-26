Dos accidentes en la A-7 dificultan el tráfico en Valencia que registra más de 10 kilómetros de retenciones
La DGT informa de que se ha cortado un carril en la A-7 a la altura de Xàtiva y en sentido Alicante.
Una jornada más, las carreteras de la provincia de Valencia registran retenciones a primera hora de la mañana. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de dos accidentes en la A-7 que están complicando la circulación en dirección Alicante. Uno de ellos a la altura de Xàtiva ha obligado a cortar el carril derecho y deja más de 4 kilómetros de retenciones.
Un segundo accidente a la altura de Bétera ha obligado a cerrar el carril izquierdo y se registran a estás horas más de 2 kilómetros de retenciones en dirección Alicante. El incidente se ha registrado a la altura del P.K. 394 y dificulta el tráfico en el área metropolitana de Valencia.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquío Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twittere Instagram.
- Estabilizado el incendio en Estivella para el que se han movilizado cinco medios aéreos
- La Audiencia de València condena a Sergio Blasco, exdirector del Hospital General a 7 años de cárcel por fraude y blanqueo
- Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
- Corte total de la A-23 en sentido Teruel y de la A-3 hacia València por dos camiones accidentados
- Apagón en tres comarcas de Valencia: una excavadora las deja sin teléfono ni internet durante dos horas
- La excepción valenciana: el calor extremo y persistente continúa en la Comunitat Valenciana hasta la próxima semana
- El alcalde de la Pobla de Vallbona, Jaime Ruix, renuncia a un aumento salarial de más de 10.000 euros anuales
- La Audiencia de València absuelve al yonqui del dinero y un excargo del PP de los contratos de Cultura