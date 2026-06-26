Arcadi España pide a Llorca "diálogo" y "liderazgo" para negociar el modelo de financiación

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha lanzado este viernes, ante el escenario de la negociación del modelo de financiación, un claro mensaje al president Juanfran Pérez Llorca, con quien mantuvo una reunión en el Palau hace escasas semanas para hablar del nuevo modelo presentado por la anterior titular de Hacienda, Mª Jesús Montero. Lo ha hecho en los Encuentros SER de Radio Valencia, donde, ante las reticencias del president y, sobre todo de Génova, a encauzar la negociación, ha pedido "diálogo, moderación, gestión y liderazgo".

"La política es ante todo gestión, tener iniciativa y asumir riesgos y la financiación es un ejemplo", ha dicho España que ha reprochado a Llorca que rechace el modelo porque "se debe a Feijóo" en alusión a la situación de interinidad del president. El ministro ha recalcado que para el PP "el camino para llegar a Moncloa pasa por no negociar con el Gobierno" y ha advertido de que "el precio" es que los valencianos renuncien a 3.669 millones para servicios públicos. "No se puede llegar al poder a cualquier precio", ha dicho Arcadi quien ha reclamado al PP valenciano "personalidad" propia.

Hay que "negociar bilateralmente y multilateralmente", ha insistido el ministro en relación a las reuniones técnicas previstas con los distintos gobiernos autonómicos para afinar el modelo antes del llevarlo al Consejo de Política Fiscal. Negociaciones bilaterales previas que el líder nacional del PP rechaza, ante lo cual España ha pedido a Llorca que "dialogue, no busque excusas y module". El problema para Llorca es que "los intereses de los valencianos no confluyen con los de Feijóo", ha recalcado el titular de Hacienda.

Ha defendido el ministro la España de los "afectos frente a la política de insultos" de otros partidos, a los que ha acusado de "quemarlo todo y polarizar a la sociedad". "Le pido al PP que deje de insultar, que sean educados, guarden las formas y dialoguen".

"Impuestos si o impuestos no"

Sobre los impuestos, España ha subrayado que el PP "ha puesto sobre la mesa un debate muy peligroso de si impuestos si o no, de Estado del Bienestar si o no". Los socialistas, ha añadido, "somos muy conscientes de la importancia de los impuestos" y sobre si esto choca con las competencias autonómicas, el ministro ha asegurado que esa "no puede ser la excusa. "El PP baja impuestos a quien no se lo pide", ha destacado en alusión a las bonificaciones para las rentas altas del actual Consell, al que acusa de generar "un agujero de mil millones" en las arcas autonómicas por esa política de bajar impuestos.

Ha descartado el ministro que la legislatura, ante los casos de corrupción y causas judiciales que cercan al PSOE, esté "finiquitada". "No dejamos de sacar leyes", ha destacado y puesto como ejemplo los adelantos a cuentas aprobados la semana pasada que han supuesto una importante inyección económica (200 millones de euros) para la C. Valenciana. Sobre la condena por corrupción al exministro José Luis Ábalos y la imputación del expresidente Zapatero, ha destacado Arcadi España que "no hay que quitar gravedad" a lo ocurrido pero ha asegurado que no habrá adelanto electoral. "Las elecciones serán en 2027", ha asegurado.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, ha sido la encargada de presentar a España con quen ha destacado "la complicidad a la hora de entender la política”, ha dicho la también futura candidata a la presidencia de la Generalitat, que ha contrapuesto su manera de hacer política contra la de pactos con Vox del PP primero de Carlos Mazón y ahora con Llorca. El PP “solo está pensando en las exigencias de la ultraderecha”, ha subrayado la ministra Morant que, en modo candidata, se ha comprometido a atender las necesidades de los servicios públicos, como sanidad y educación.

Al encuentro han asistido también el ministro de Administración Pública, Víctor Ángel Torres, así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, así como los dos expresidentes socialistas, Ximo Puig yJoan Lerma. Morant ha destacado de España "el rigor y la seriedad" y ha valorado su talante “poco dado al ruido”.

Sobre el regreso de Mónica Oltra a la política y las confluencias con la izquierda alternativa y formaciones como la que lidera Gabriel Rufián España ha destacado que lo importante es que la izquierda "no haga ruido" y presente un proyecto. "Está en juego la democracia". La extrema derecha no llama a la puerta, está ya en los gobiernos".

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La ministra ha sacado pecho del impulso al Corredor Mediterráneo, de la reconstrucción de la dana y del plan de Vivienda. También ha aludido a la propuesta de financiación del Gobierno. Es la primera vez que un Gobierno presenta un modelo “justo” para las comunidades infrafinanciadas. Corremos el peligro de que no se atiendan las necesidades de la Comunitat si no se aprueba este modelo. La Generalitat pedía 1.700 millones más para la Comunitat y el Gobierno de España pone sobre la mesa 3.600