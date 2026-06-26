Las obras clave de la dana, a examen en la comisión mixta de Algemesí

A la una de la tarde ha dado comienzo la reunión de la comisión mixta entre Gobierno, Generalitat Valenciana y ayuntamientos afectados por la dana para la reconstrucción por la catástrofe que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024. El encuentro, el segundo desde que el órgano interadministrativo se constituyera en febrero en Riba-Roja del Túria, se celebra en el municipio de Algemesí y sobre la mesa se encuentran las obras de reconstrucción todavía pendientes casi año y medio después del episodio.

En total, cerca de 60 dirigentes de diferentes administraciones han acudido a la cita. Por parte del Gobierno central, el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, así como la ministra de Ciencia y Universidades, la valenciana Diana Morant, nombrada por el Ejecutivo en sustitución de Arcadi España tras su nombramiento como ministro de Hacienda. También la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la comisionada para la dana, Zulima Pérez.

En cuanto a la administración autonómica, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estado acompañado por el conseller de Presidencia, José Luis Díez, y el conseller de Medioambiente, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y más de medio centenar de alcaldes y concejales han completado la nómina de asistentes.

Arranca en Algemesí la comisión mixta del Gobierno, Generalitat y ayuntamientos por la reconstrucción de la dana. / Lucia Company / LEV

Uno de los puntos del orden del día será, según han explicado fuentes conocedoras de la organización, la necesidad de agilizar las obras de reconstrucción en todos los municipios afectados. El Gobierno central inyectó a los ayuntamientos 1.746 millones de euros para llevar a cabo todo tipo de actuaciones: obras en instalaciones locales e infraestructuras. Pero lo cierto es que la falta de manos en los despachos municipales está lastrando la ejecución de muchas de ellas por los trámites administrativos que requiere licitar los proyectos y los encargos a la empresa estatal Tragsa van más lentos de lo que gustaría.

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La primera cita, del pasado 18 de febrero, más de 15 meses después de la tragedia, supuso un deshielo entre instituciones que prácticamente desde el primer día habían estado al choque. De aquella reunión salió la composición de varios grupos de trabajo y el compromiso de reunirse cada tres meses. De este segundo punto, el encuentro de este viernes llega con un mes de retraso, pero llega. Con mayor puntualidad han estado trabajando los grupos de trabajo que este viernes presentarán sus avances en cuatro materias: parques naturales, salud mental, infraestructuras hidráulicas y emergencias. Se espera que salgan las primeras propuestas de actuaciones "conjuntas" entre las distintas instituciones implicadas.