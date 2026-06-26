Cáritas recaudó más de 50 millones en donativos para los afectados de la dana
El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, señala que la entidad ya ha desplegado 35 millones en ayudas a la vivienda, negocios o movilidad en municipios afectados por la barrancada
Cáritas recibió tras la dana más de 50 millones de euros en donativos para dedicarlos a las ayudas tras la dana. El dato lo ha ofrecido este jueves el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, durante el desayuno informativo celebrado en Nueva Economía Fórum. "La memoria de Cáritas de este año está determinada por las acciones en favor de los afectados por la dana", señaló sobre una actividad que ha tenido cinco líneas de acción. En concreto, la cobertura de necesidades básicas, ayudas a personas que han visto afectadas sus viviendas, sus negocios, ayudas para la movilidad y salud mental y emocional.
Hasta el momento, la entidad diocesana ha desplegado 35 millones en un plan de actuación que se prolongará tres años después de la dana. De ellos, once millones en ayudas a vivienda, once a negocios, tres a movilidad o tres en ayudas a Cáritas parroquiales. También se ha ayudado a entidades dedicadas al apoyo a personas con demencias o familiares de enfermos de Alzheimer, en municipios como Catarroja, la pedanía de La Torre, Picanya, Alfafar o Utiel, ha añadido.
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