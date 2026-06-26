Compromís 'renombra' a Camarero en Servicios Sociales

Susana Camarero entró en el Consell en julio de 2023 como vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Vivienda e Igualdad; un año después pasó a ser vicepresidenta primera con las mismas responsabilidades; en diciembre de 2024 sumó la portavocía del Ejecutivo autonómico y un año después, con Juanfran Pérez Llorca, cambió las responsabilidades en Servicios Sociales por las de Empleo, manteniendo Vivienda e Igualdad. Hasta este viernes cuando Compromís la ha vuelto a renombrar.

Así consta en la nota de prensa enviada este viernes por la coalición valencianista para reivindicar haber conseguido que el Gobierno de España pague en 2027 el 50 % de la dependencia. Además de esta reivindicación, en el comunicado señala que el diputado Alberto Ibáñez "ha advertido al Partido Popular y a la consellera de Servicios Socailes, Susana Camarero, que 'no tienen excusas para las listas de espera'", convirtiendo un reproche en una nueva vieja responsabilidad para Camarero y quitándole las mismas a Elena Albalat, la actual titular de esta cartera.