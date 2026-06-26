La concertada firma la paz con la Conselleria de Educación con un preacuerdo sobre la jubilación parcial

Todos los sindicatos de la enseñanza concertada- FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT-PV y STEPV- han estado saliendo a la calle este mes de junio en varias jornadas de paros de este mes de junio. Lo han hecho para reclamar, como sus compañeros docentes de la pública, mejores condiciones laborales. Entre otras, reclamaban la jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva, la actualización de unas plantillas congeladas desde 1996, mejoras sociolaborales para el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el abono de atrasos e impagos pendientes.

Y es precisamente la primera de ellas, la de la jubilación parcial, la que se ha convertido en un acuerdo -más bien borrador de esto- que da salida a una reivindicación histórica en el cuerpo. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y las organizaciones sindicales de la enseñanza concertada de la Comunitat Valenciana han alcanzado un preacuerdo para implantar la jubilación parcial del profesorado de los centros concertados y de las cooperativas sujetas al régimen específico de financiación.

Lo han hecho en una reunión en la Conselleria de Educación, en su sede de Campanar, en el seno de la Comisión de Seguimiento para la Reforma Educativa en Centros Concertados (CSRECC). El preacuerdo, aseguran desde Educación, busca “establecer un marco estable para facilitar el acceso a la jubilación parcial para todo el profesorado que lo solicite, favorecer el relevo generacional y reforzar la estabilidad de las plantillas docentes”.

Una reducción del 75% de la jornada

El texto que han rubricado Conselleria y sindicatos establece que todo el profesorado que cumpla los requisitos podrá acceder a una reducción del 75 % de la jornada, aunque, eso sí, debe formalizarse simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, con carácter preferente para docentes inscritos en la bolsa de recolocación de centros concertados, gestionada por la Conselleria de Educación.

Reunión de la Conselleria de Educación y los sindicatos de la enseñanza concertada / GVA

En esos casos, la Generalitat financiará la cotización a la Seguridad Social del personal docente de la concertada que acceda a la jubilación parcial, así como del contrato de relevo asociado cuando se aplique la reducción máxima de la jornada. Esta financiación incluye una dotación de 6,25 horas adicionales para llegar a la jornada completa del personal docente relevista.

Celebración de las partes

A la salida de la comisión de seguimiento, las partes han hecho declaraciones a la prensa: al fin y al cabo se trata de una reivindicación de la concertada que data de hace años. Las palabras de la consellera y del responsable del sindicato mayoritario han sido de celebración. “El preacuerdo demuestra que el diálogo y la negociación son la mejor vía para alcanzar soluciones que beneficien tanto al profesorado como a los centros educativos”, ha defendido la consellera, Carmen Ortí.

Asimismo, ha subrayado que la jubilación parcial "permite reconocer la trayectoria profesional de los docentes que afrontan la última etapa de su carrera y, al mismo tiempo, facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sistema educativo”. “Con este acuerdo damos un paso importante para favorecer el relevo generacional, ofrecer mayor estabilidad a las plantillas y reforzar la calidad educativa de los centros concertados de la Comunitat Valenciana”, ha añadido.

Por su parte, Vicente Cabanes, secretario autonómico de FSIE-CV, ha celebrado que “para el curso que viene” habrá “un acuerdo para que todos aquellos que quieran acceder a la jubilación parcial lo puedan hacer”. “Nos ha gustado esta aceleración en la negociación, nos gustaría que mantuvieran este ritmo para todos los temas que interesan a futuro”, ha dicho a la salida de la mesa negociadora. Entre otros temas que quedan pendientes se ha referido a las plantillas de Educación Especial, plantillas en Formación Profesional o la orden de pago delegado. También ha reclamado calendarizar los temas pendientes para el curso que viene.

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De momento, no había convocadas nuevas movilizaciones, así que el preacuerdo no supone la desconvocatoria de ninguna protesta. Para el mes de junio, los sindicatos habían convocado tres jornadas de paros parciales, en concreto en las horas de entrada a las aulas, además de varias protestas en la calle frente a la Conselleria o las Corts.