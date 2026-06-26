La Conselleria de Educación empieza a descontar del sueldo los días de huelga: lo hará en tres tramos

La Conselleria de Educación ha comenzado a hacer efectivos los descuentos de la parte proporcional del salario a los docentes que hicieron huelga cuando el paro indefinido en la enseñanza pública valenciana, que duró un mes entero, estaba activo. En concreto, este viernes se ha comunicado el descuento de la primera parte, correspondiente a los diez primeros días del mes de huelga.

A los docentes del cuerpo de profesores valencianos les ha llegado un mensaje esta mañana que avisaba de ese arranque de los descuentos. En concreto, cada comunicación indica cuántos días de salario se descontarán, del periodo comprendido entre el 11 y el 22 de mayo, dependiendo de cuántas jornadas de huelga haya hecho cada profesor o maestro.

Es decir, que ese descuento, finalmente, llegará en tres bloques. El primero es el que se ha ejecutado y comunicado esta semana, pero llegarán dos más.

Y el coste es abultado. Según la Coordinadora de Asambleas Docentes, que colgó en su página web una calculadora para que se pudiera ver el impacto económico del paro sobre los salarios, dependiendo de lo que cobrara cada docente, la pérdida total respecto al sueldo será el equivalente a una nómina y media de pérdidas, entre 3.500 y 3.700 euros en bruto si se han hecho esos 24 días lectivos de huelga indefinida entre el 11 de mayo y el 11 de junio.

Por eso surgieron iniciativas solidarias para compensar esta merma de ingresos, como las cajas de resistencia con donativos económicos. Una vez suspendida -que no desconvocada- la huelga, la caja de resistencia de la Coordinadora de Asambleas había recibido 3.319 donaciones, vía transferencia o Bizum, por importe de 267.102,37 euros.

Los sindicatos reprochan que se descuenten dos semanas a la vez

Desde los sindicatos afean la rapidez en los descuentos. Desde el mayoritario, el Stepv, recuerdan que insistieron en varias ocasiones a lo largo de las mesas de negociación para que los descuentos derivados de las jornadas de huelga se fraccionaran en el tiempo, de manera que afectaran lo menos posible a la economía familiar de cada trabajador.

“La Conselleria ha mostrado una profunda falta de sensibilidad hacia los docentes que han secundado la huelga para mejorar la escuela pública valenciana”, dicen. No obstante, la Conselleria ha decidido descontar dos semanas seguidas en una misma nómina, cosa que lamentan desde el Stepv, y reprochan también que “se han celebrado varias mesas sectoriales en las que no se ha informado de esta cuestión ni se han utilizado otros medios para comunicar esta decisión”.

"Sorprende la rapidez"

“Sorprende la rapidez de la Conselleria al aplicar los descuentos de la huelga y, además, sin atender la petición de hacerlo de forma escalonada, mientras que cada año cientos de docentes tienen problemas para cobrar la nómina a principio de curso o los tribunales de oposiciones tardan meses e, incluso, años en cobrar sus gratificaciones”, dicen.

Asimismo, denuncian que han recibido quejas de profesorado al que se le comunica, mediante OVIDOC (la Oficina Virtual del Docente) que se le descuentan más días de huelga de los que le corresponden. Hay profesorado que ha estado cubriendo servicios mínimos y al que se le descuenta esa jornada, dicen, del mismo modo que hay profesorado que ha estado de permiso o en cualquier otra circunstancia y al que se le descuentan también esas jornadas.

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Por eso, el Stepv está preparando un modelo de reclamación para que las personas afectadas soliciten la correspondiente modificación, tanto a la dirección del centro como a la Dirección Territorial, mediante la Solicitud General Única.