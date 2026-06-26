El Supremo ratifica casi íntegra la primera sentencia del caso Taula que condenó a 7 años de cárcel al yonqui del dinero

El Tribunal Supremo ha ratificado casi íntegra la primera sentencia del caso Taula que condenó a 7 años de cárcel al yonqui del dinero, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. El fallo, al que ha tenido acceso Levante-EMV, es relevante porque se trata de la primera pieza separada que revisa el Supremo, de las 13 en que se dividió el caso Taula, la macrocausa de corrupción que salpicó a la Diputación y el Ayuntamiento de València y la Generalitat. La primera sentencia del caso Taula también supuso el primer varapalo al conocido como yonqui del dinero, el exgerente de Imelsa (la empresa pública, ya liquidada, de la Diputación de València) Marcos Benavent y uno de sus socios, Rafael García Barat, propietario de la empresa Thematica Events, que dio nombre a la pieza separada. Ambos fueron en 2023 condenados a siete años y diez meses de cárcel (Benavent) y nueve años y dos meses de prisión (García Barat) por esquilmar 336.548 euros a las arcas públicas de la mercantil Imelsa (Impulso Económico Local SA) y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2008 y 2012 a través de la empresa Thematica Events, propiedad de ambos.

En esta primera sentencia del caso Taula también se condenó a la jefa de servicio de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Francisca Tamarit, condenada a cinco años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, cometidos en la adjudicación del Bibliobús en 2008 y 2009. La sentencia considera probado que García Barat y Tamarit "se concertaron para evitar la concurrencia y publicidad en la contratación, y con el propósito de predeterminar la adjudicación de las contrataciones a las empresas Themática Events S.L y Liberty Iceberg SL (ambas del empresario), a lo largo del 2008 y del 2009". Los otros cuatro condenados a los que también se ratifica la condena son los dos testaferros de Marcos Benavent, Jaime José Úbeda (3 años de prisión) y José Estarlich (7 meses, al haber confesado los hechos y colaborado con los investigadores del caso Taula). Y los dos empresarios sevillanos a quienes Thematica Events subcontrató un evento para Imelsa y que, al admitir los hechos y devolver el dinero defraudado, también recibieron penas que les permitirán esquivar la cárcel.

La sección quinta de la Audiencia de València también absolvió, en este primera sentencia del caso Taula al Partido Popular como responsable civil subsidiario, defendido por el abogado Jorge Carbó, y al exalcalde de Moncada y coordinador de campaña del PP en la provincia de València, Juan José Medina, defendido por el letrado Álvaro Rodríguez-Hesles. Medina ha resultado absuelto del delito de malversación, junto a Benavent y García Barat por el pago de las campañas electorales del Partido Popular en Moncada y Vilamarxant en las elecciones municipales de 2007 y en las generales de 2008 a cargo del presupuesto de Imelsa, que no quedaron demostradas y que ahora mantiene el fallo del Tribunal Supremo.

La sentencia de los cinco magistrados del Tribunal Supremo se conoce apenas diecisiete días después de que los cinco magistrados que suscriben el fallo -Andrés Martínez Arrieta (presidente), Antonio del Moral García, Pablo Llarena Conde (ponente), Ángel Luis Hurtado Adrián y Leopoldo Puente Segura, escucharan los alegatos de las partes sobre el recurso de casación presentado por el empresario y socio del yonqui del dinero Rafael García Barat, Marcos Benavent, la funcionaria Francisca Tamarit y los empresarios José Antonio Toledo Salgado, Francisco Javier Márquez Suárez y el testaferro de Benavent Jaime José Úbeda Merino.

Los magistrados apenas modifican tres meses la pena al empresario condenado, José Antonio Toledo y rebaja las costas al exgerente de Imelsa pero ratifica el resto de la primera condena dictada por la sección quinta de la Audiencia de València.

Noticias relacionadas

El alto tribunal ratifica la validez del acceso a las grabaciones de Marcos Benavent con las que las defensas intentaban anular todo la macrocausa de corrupción que la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar en 2014 y que el Juzgado de Instrucción 18 inició en 2015