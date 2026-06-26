Ens Uneix ‘apadrina’ la entrada del partido del alcalde de Almussafes en Unió Municipalista

Casi rindiendo honores a aquella máxima estratégica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, el exalcalde de Almussafes, Toni González, expulsado del PSPV por unas denuncias de acoso y el posterior enfrentamiento con la dirección de Diana Morant, ha encontrado un aliado en Ens Uneix, otro partido nacido precisamente de la ruptura con los socialistas.

Y no puede decirse que sea un aliado inesperado. Ens Uneix protagoniza en la Diputación de Valencia un enfrentamiento total con el PSPV, agravado tras la negociación frustrada de los presupuestos provinciales. Los socialistas les acusan de bloquear subvenciones a municipios que gobiernan.

Por su parte, Toni González se ha convertido en los últimos meses en un importante dolor de cabeza para la dirección autonómica del PSPV. Un cargo, el alcalde de Almussafes, procedente de la familia política de abalismo, que quiere hacer un roto a los socialistas en la Ribera Baixa.

De momento, la formación impulsada por el alcalde de Ontinyent (y exlíder provincial socialista), Jorge Rodríguez, está ‘apadrinando’ a González en su nueva andadura. Según trasladan fuentes próximas, ‘Tot per Almussafes’, la nueva marca de la población de la Ribera ya ha solicitado el ingreso en Unió Municipalista.

Se trata de la confederación de partidos independientes desde la que Ens Uneix (y Centrats en Nules de David García) proyectan presentarse a las autonómicas y también unir fuerzas (y votos) en los partidos judiciales de las provincias para competir por representación en las diputaciones. Es el mismo proceso por el que logró Ens Uneix acta de diputada en la Vall d'Albaida gracias a sus grandes números en Ontinyent y representación en otros municipios.

No será fácil para los municipalistas repetir el escenario en el caso de la Ribera Baixa porque el PSPV goza de una amplia mayoría en el partido judicial de Sueca. Aun así, González quiere impulsar candidaturas en ciudades como Cullera (fortín de Jordi Mayor, diputado provincial) y Tavernes, dos municipios clave para el único diputado provincial de esta circunscripción. Ahora mismo, en ese partido judicial los municipalistas ya tienen marcas en Sueca, Sollana y desde ahora en Almussafes, con la amplia mayoría de González que tratará de revalidar al margen del PSPV.

Mientras tanto, el alcalde expulsado del PSPV de Almussafes está encontrando apoyo económico de la Diputación de Valencia, donde Ens Uneix ocupa la Vicepresidencia Primera. A menos de un año para las elecciones, González fue recibido este lunes en la diputación por Natàlia Enguix, donde pactaron respaldar inversiones en el municipio que suman un millón de euros.

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González ya ha puesto en marcha su nuevo partido, que se alimenta de un trasvase masivo de militantes y concejales que, hasta hace unos meses estaban en la disciplina del partido socialista.