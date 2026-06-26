La falta de medios para volar hacia Venezuela impide a una treintena de bomberos valencianos viajar a "rescatar vidas"

"Sentimos rabia e impotencia porque queremos ir a Venezuela a salvar vidas". Quien habla es Paco Espinosa, bombero del Ayuntamiento de València y miembro de la ONG 'Bombers pel món'. Él es uno de los 14 rescatadores, junto con tres perros especializados en el rastreo de personas, dispuestos a partir hacia Venezuela y participar en las tareas de rescate. Tienen el dispositivo preparado desde ayer, a la espera de que el Gobierno les habilite los medios para volar hacia allí. A partir de las 72 horas, la posibilidad de encontrar personas con vida entre los escombros, es prácticamente imposible. Finalmente, no volarán hacia allí; el Ministerio ha mandado a la UME y ha descartado su traslado. Tampoco lo harán otros 15 voluntarios -12 bomberos y tres sanitarios- del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

"No lo entendemos -, expresa minutos antes de conocer la negativa-. Estamos preparados desde ayer para volar" Todo es burocracia y no entendemos por qué nos deniegan ir a ayudar". Desde el jueves por la mañana, tienen preparado el operativo. Los voluntarios reclutados y el material cargado en furgonetas. El material para montar el campamento base, las herramientas para las labores de rescate, los botiquines, la comida para autoabastecerse... Todo listo para salir por carretera hacia Madrid. "Es absurdo y una pena", añade. El día clave era hoy porque salir ya mañana sábado "no tiene sentido" porque "después de 72 horas, es casi imposible salvar vidas". Como ellos, hay muchos grupos de voluntarios en toda España. "Cuanto más vayamos, mejor porque podremos salvar más gente", explica antes de saber que no irán.

'Bombers pel món' preparando el dispositivo para viajar a Venezuela antes de saber que no volarán. / BPM

No es la primera vez que han participado en estas labores de rescate. Estuvieron en Turquía en 2023. "Estuvimos salvando gente -, cuenta-. Entonces tardamos en salir, pero estuvo muy bien organizado". Viajaron en un avión militar fletado por el Gobierno. Allí se coordinaron con el puesto de mando y fueron destinados a una cuadrícula para trabajar, a un grupo de manzanas concretas. Y ahí comienza la parte más importante de su trabajo: encontrar personas con vida y salvarlas.

Catalá visita el dispositivo de 'Bombers pel món'. / BPM

Finalmente, no lo podrán hacer. Antes de conocer la noticia, han recibido la visita de la alcaldesa de València, Maria José Català. El consistorio ha puesto la dotación de material. "Desde el primer momento que conocimos la noticia de este terrorífico terremoto, nos pusimos en contacto con la ONG", ha comentado la edil. "'Bomberos pel món' siempre han sido solidarios, dispuestos y atentos a cualquier necesidad -, ha añadido-. Después de la dana, están siempre preparados para ayudar y salir al rescate".

El balance en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado este viernes a tres los españoles fallecidos en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela mientras que la cifra de desparecidos asciende ya a 99.

"Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a tres", ha indicado el ministro en un mensaje de audio remitido a los medios, trasladando sus condolencias a familiares y amigos.

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Asimismo, ha precisado que el número de españoles desaparecidos, de los alrededor de 200.000 que residen en Venezuela, "ha ascendido a 99". Según Albares, "también hay cuatro españoles localizados pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos".