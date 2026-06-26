Gobierno y Generalitat se citan en la comisión mixta de la dana con los avances de los grupos de trabajo

Su puesta en marcha costó, vaya si costó, pero finalmente que se constituyera ya resultó ser un hito importante de cara a la reconstrucción. Ahora, más de medio año después del anuncio de su creación y cuatro desde su primer encuentro, la comisión mixta entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, en la que están además representados los ayuntamientos afectados, tiene este viernes la segunda cita con sus máximos representantes: el ministro Ángel Víctor Torres por un lado y el president Juanfran Pérez Llorca por otro. Además de los alcaldes, claro está.

Las administraciones estatal, autonómica y local se darán cita esta vez en Algemesí, donde el desbordamiento del río Magro provocó tres fallecidos en esta localidad, la más dañada en víctimas mortales de la Ribera. El encuentro lo presidirá en esta ocasión Llorca como máximo responsable de la Generalitat dentro del turno rotatorio fijado para dirigir las reuniones. Es una cuestión de formalismos, pero será uno de los cambios respecto a la primera reunión que se celebró entonces en el "castell" de Riba-roja de Túria, a orillas de otro de los flancos por los que la riada golpeó el 29 de octubre.

Esa primera cita, la que sirvió de constitución de este instrumento de coordinación, se dio el pasado 18 de febrero, más de 15 meses después de la tragedia, cuando el contador se acercaba a los 500 días desde el 29-O. Era la puesta en marcha de un mecanismo que se había acordado un par de meses antes entre el propio Llorca y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, a finales de diciembre, y suponía un deshielo entre instituciones que prácticamente desde el primer día habían estado al choque.

De aquella reunión salió la composición de varios grupos de trabajo y el compromiso de reunirse cada tres meses. De este segundo punto, el encuentro de este viernes llega con un mes de retraso, pero llega. Con mayor puntualidad han estado trabajando los grupos de trabajo que este viernes presentarán sus avances en cuatro materias: parques naturales, salud mental, infraestructuras hidráulicas y emergencias. Se espera que salgan las primeras propuestas de actuaciones "conjuntas" entre las distintas instituciones implicadas.

El ministro de Política Territorial preside la Comisión Interministerial sobre la dana, este jueves. / EFE

Para ello se podría poner encima de la mesa los 846 millones de euros en ayudas europeas para la reconstrucción de los que el miércoles la Comisión Europea aprobó su desembolso. Estas ayudas proceden del Fondo de Solidaridad de la UE y se suman al adelanto de 100 millones de euros que ya recibió el país en marzo de 2025 para iniciar las reparaciones antes de que el bloque diese luz verde al paquete de asistencia definitivo, de un total de 946 millones de euros, en octubre pasado.

Pago de Bruselas

Según informó el organismo comunitario en un comunicado, este segundo desembolso llegará "en los próximos días" y en un único pago a España, que podrá utilizarlo para financiar de manera retroactiva medidas de emergencia o de recuperación acometidas desde el primer día de la tragedia, según detalló el Ejecutivo comunitario. Estas pueden incluir la reparación de infraestructuras críticas, como carreteras, puentes o redes de electricidad y agua, el alojamiento temporal proporcionado a las personas evacuadas; y operaciones de limpieza como la retirada de deshechos o la descontaminación del medio ambiente.

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A la cita también se llegará tras una última reunión del Gobierno central este jueves que ha servido de balance a las actuaciones hechas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que acudirá este viernes a Algemesí, presidió la reunión de la Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la dana. A este encuentro han asistido la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Hacienda, Arcadi España; el de Transportes, ; Sanidad, Mónica García; la de Ciencia, Diana Morant; e Industria, Jordi Hereu, así como la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez; y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por videoconferencia.