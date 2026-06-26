La humedad dispara el bochorno en València: la Aemet establece el nivel de riesgo para sufrir un golpe de calor o insolación

El pico de la ola de calor dejó 40 grados de temperatura máxima en Sorita el pasado lunes. Pero la sensación térmica pudo superar los 51 grados debido a la humedad; por encima de los 45,1 que marcó el mercurio en Jaén. El gran factor de la persistencia de las altas temperaturas es la humedad, que dispara la sensación térmica por encima del dato real. Y es lo que ocurrirá en los próximos días, cuando las máximas se contengan levemente, pero que el bochorno siga siendo significativo. "La combinación de calor y humedad da sensación de más calor y bochorno", explican fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana. Pero la clave es ¿cuánto puede llegar a cambiar entre el calor real y el que siente el organismo?

Con máximas de 35 grados -es lo que se espera en gran parte del interior durante toda la semana y hasta el martes, con excepción del viernes-, la sensación real podría ser de hasta 40 grados en algunos puntos de la autonomía valenciana si la humedad alcanza el 45 %, que es lo que pronostican las previsiones de la agencia para los próximos días para la franja horaria de más calor, entre las dos y las cinco de la tarde. Si la humedad creciera un poco, hasta el 60 %, la sensación real podría ser de incluso 45 grados aunque el termómetro marque 10 menos. Pero si ocurre como el lunes y se superan los 40 grados, con solo un 45 % de humedad, la sensación real puede ser de 51 grados y dispararse a los 55 grados con un 50 % de humedad; son niveles plausibles en el litoral mediterráneo al mediodía. La mayor humedad, en contra, se registra durante la madrugada.

Niveles de riesgo

La Aemet cuenta con una tabla de valores sobre la diferencia entre las dos variables, la cual se calcula mediante una ecuación que tiene en cuenta la temperatura del aire en ambiente y la humedad relativa en el aire. Con ella se calcula el Índice de Sensación Térmica por calor (Heat Index), un índice que valora la mayor dificultad que tiene el organismo para bajar la temperatura corporal mediante la evaporación de sudor sobre la piel. Y esta deja la siguiente relación:

La sensación térmica calculada en base a la temperatura real y la humedad. / Aemet

El color más claro, entre 27 y 32 de sensación térmica, es el primer nivel en el que hay que tener precaución. Es cuando la sociedad puede sentir una "posible fatiga por exposición prolongada o actividad física". A partir del naranja tenue -entre 33 y 40 grados- se pide precaución extrema por riesgo a padecer insolación, golpes de calor o calambres; estos son "posible por exposición prolongada o actividad física". A partir del color naranja, de una sensación térmica de 41 a 53 grados, el riesgo es el mismo, pero pasa a ser "muy posible". El riesgo más alto se produce a partir de una sensación térmica de 54 grados o más cuando el "peligro es extremo" y hay riesgo de sufrir un golpe de calor o una insolación inminente.

Los valores se ven influenciados por dos variables. La primera es el sol. Permanecer bajo el astro rey puede incrementar el índice de calor en hasta ocho grados. El segundo, le viento. Cuando el termómetro no supera los 32 grados, la temperatura de la piel, el viento disminuye la sensación térmica. Si supera este umbral, el efecto es contrario y aumenta el bochorno.

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Muertes por calor

Son ya ocho los valencianos o valencianas fallecidos durante la ola de calor debido a las altas temperaturas y al calor persistente. Así se observa en la última actualización del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que eleva a ocho la cifra de muertes atribuibles a las altas temperaturas en los últimos tres días. Son cinco más que los incluidos en las estadísticas de ayer miércoles y lo esperable es que continúe aumentando en los próximos días porque el pico de descompensación del estrés térmico se registra entre una y dos semanas después del episodio tórrido. En estos últimos tres días, se han registrado 199 en todo el país.