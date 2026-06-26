La jueza de la dana alucina con los bulos del Poyo y Forata año y medio después: "Al final no sé lo que voy a creer"

Ha pasado año y medio desde que empezara la investigación judicial sobre la gestión de la dana y la jueza, Nuria Ruiz Tobarra, sigue mostrando su hastío por los bulos y especulaciones sin fundamento que han acompañado la instrucción y que, en base a los análisis de peritos y técnicos, se ha esforzado en desmentir resolución tras resolución. La magistrada aprovechó el interrogatorio de uno de los jefes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), para recalcar su malestar por la batalla que todavía hoy sigue vigente contra tesis falsas como que la presa de Forata abriera sus compuertas o que el agua que virtió acabara de alguna forma en el barranco del Poyo, la 'zona cero' de la tragedia.

En un momento del interrogatorio al técnico de la CHJ, el pasado 3 de junio, la jueza explicó que, hasta la dana, "no sabía nada de presas". "Solo sé lo que se ha dicho aquí por los expertos, por los técnicos en esta materia", explicó Ruiz Tobarra, quien lamentó que haya habido "desgraciadamente muchos bulos sobre la presa de Forata, también sobre otras presas". "Se ha llegado a afirmar" que "se abrieron las compuertas de manera deliberada", sostuvo la magistrada como preludio para preguntar al jefe de la CHJ para que aclarara este extremo de nuevo para desmentir esta información falsa: "Esas compuertas estuvieron abiertas desde la mañana, ¿es así?".

El técnico ratificó que estaban "levantadas desde hacía tiempo" porque lo indica "el protocolo" desde el 1 de octubre ante la temporada de lluvias. "Por tanto, la presa de Forata lo único que hizo fue, el agua entraba, se almacenaba y cuando llegó al máximo nivel empezó a verter por los aliviaderos, pero no se manejan las compuertas", prosiguió, en la línea de lo manifestado otros técnicos hasta la fecha. "No se pueden hacer desembalses antes de que llegue a nivel del aliviadero, ¿es correcto?", le pidió la jueza que confirmara. "Efectivamente", insistió el técnico, que explicó el funcionamiento de la presa, que se limita a un "efecto tampón" para laminar el flujo del agua: "Entraban 2.000 metros cúbicos por segundo y por el aliviadero salían 1.000, ese es el efecto".

"Yo lo he dicho en múltiples resoluciones"

Fue entonces cuando la magistrada, al ver ratificada la postura de otros expertos, criticó a quienes han estado esparciendo hipótesis falsas sin probar. "Yo lo he dicho en múltiples resoluciones, pero da igual, ya le digo", lamentó la jueza con cierta ironía: "Afortunadamente, varias de ellas han sido confirmadas por la audiencia, porque esto es lo que hay en un Estado de Derecho, creo yo, que si el juez se equivoca o no está correcto en sus resoluciones, pues un órgano superior le corrige". En este caso, prosigue la magistrada, "sí que no ha habido una discrepancia de la Audiencia conmigo, pero todavía se sigue afirmando y se sigue afirmando".

La jueza aprovecha y pone sobre la mesa otra tesis que ya ha sido desmentida por otros expertos en el seno de la instrucción. "Esto no se dejará de decir, que ese agua de la presa de Forata llegó al barranco del Poyo", dice Ruiz Tobarra, quien pide al técnico de la CHJ que diga, "como experto en esta materia", si es "posible" que los caudales vertidos por Forata acabaran al barranco de l'Horta Sud. "Es totalmente imposible", responde el jefe de la Confederación, "son dos cuencas diferentes".

Ruiz Tobarra le pidió que lo explicara bien porque eran preguntas que "probablemente" le iban a hacer algunos letrados justo después "y que se han hecho no sé cuántas veces": ¿es posible que haya una conexión de riego entre las dos cuencas? "Yo no sé si ese canal existe, si usted me puede decir si existe, porque al final ya no sé lo que voy a creer yo también", justifica la magistrada ante las múltiples veces en que esa hipótesis se ha repetido. "Nosotros de Forata tenemos un canal, que es el canal del Magro, y riega las zonas del río Magro", respondió el técnico: "Es imposible esa conexión, esa conexión hidráulica no existe".

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Aún así, el testigo quiso abundar en que si existiera el canal, "que no existe", pero si hubiera un canal que conectara ambas cuencas, un canal "lleva 20 metros cúbicos por segundo como máximo" mientras que de Forata salían más de 1.000. La afectación, en ese sentido, habría sido mínima, según el especialista.