Medio millón de euros para Venezuela: el Consell activa la respuesta solidaria a los terremotos

La Generalitat ha destinado 500.000 euros a ayuda humanitaria urgente para Venezuela tras los dos terremotos sufridos en Caracas y La Guaira que han provocado la muerte de cientos de personas y causado miles de damnificados. Además, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha activado un contingente de respuesta para hacer frente a la emergencia humanitaria en este país.

Durante una visita al centro logístico de Farmamundi en Paterna, el único almacén en España autorizado para el envío de ayuda humanitaria, la consellera ha anunciado que el Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE) se reúne a las 16.30 horas de este viernes “para coordinar la respuesta de la Generalitat y de otras administraciones y entidades valencianas ante esta gran emergencia humanitaria”.

Con Farmamundi y Cruz Roja

“La Generalitat está evaluando junto a las autoridades locales las necesidades generadas por la catástrofe y permanece a la espera de las solicitudes concretas que trasladen las autoridades y los organismos responsables de la coordinación humanitaria”, ha manifestado.

En ese sentido, Albalat ha explicado que “estamos trabajando con Farmamundi y Cruz Roja, entidades con las que la Generalitat mantiene convenios de respuesta ante emergencias, para poder activar con rapidez el envío o la adquisición de la ayuda humanitaria que resulte prioritaria”. “Vamos a evaluar conjuntamente la evolución de la emergencia y estudiaremos las medidas de atención humanitaria, recuperación temprana y respuesta posterior a la primera fase de búsqueda y rescate”, ha añadido.

Almacén de Farmamundi / GVA

Dispositivo de búsqueda y rescate

La Conselleria ha activado el nuevo convenio de colaboración con el Grupo de Intervención Rápida en Emergencias —GIRE— de Bombers pel Món y ha puesto a disposición del Gobierno de España un equipo integrado por 14 bomberos especialistas y cuatro perros de rescate, preparado y equipado para su desplazamiento urgente a Venezuela.

Estos efectivos estaban dispuestos a partir hacia Venezuela y participar en las tareas de rescate. Tienen el dispositivo preparado desde ayer, a la espera de que el Gobierno les habilite los medios para volar hacia allí. A partir de las 72 horas, la posibilidad de encontrar personas con vida entre los escombros, es prácticamente imposible. Finalmente, no volarán hacia allí; el Ministerio ha mandado a la UME y ha descartado su traslado, según explican. Tampoco lo harán otros 15 voluntarios -12 bomberos y tres sanitarios- del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Sin embargo, fuentes oficiales del Gobierno desmienten este hecho y aseguran que es "rotundamente falso que ningún departamento del Gobierno haya denegado a ningún recurso su apoyo a Venezuela". De hecho, defienden que están perfectamente "coordinados" con las comunidades autónomas -es con ellas la coordinación y no con los ayuntamiento" y que se están seleccionando los perfiles necesarios en este momento.

Donaciones

Por otra parte, Albalat ha realizado un llamamiento para que las personas que quieran realizar donaciones solidarias a Venezuela “lo hagan a través de canales seguros y con garantías de que llega a quienes más lo necesitan”.

Así, la Conselleria impulsa junto a la Coordinadora Valenciana de ONGD la publicación un catálogo de organizaciones humanitarias fiables, con experiencia acreditada y con las que trabaja habitualmente la Generalitat, así como de sus cuentas oficiales para realizar donaciones.

“El objetivo es facilitar a la ciudadanía valenciana canales seguros de colaboración y evitar fraudes, cuentas falsas o iniciativas que no estén coordinadas con las necesidades reales de la población afectada”, ha afirmado. Por otra parte, la titular de Servicios Sociales ha subrayado que la Generalitat “mantiene un contacto permanente y directo con las asociaciones de personas venezolanas de la Comunitat Valenciana con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades, preocupaciones y la información que reciben de sus familiares y contactos en las zonas afectadas”.

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Esta comunicación constante,dice, permitirá adaptar la respuesta institucional a la evolución de la emergencia, facilitar información fiable a la comunidad venezolana residente en la Comunitat Valenciana y coordinar posibles iniciativas de apoyo y solidaridad.