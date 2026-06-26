Mil proyectos municipales para reconstruir lo que arrasó la dana pero con las obras al ralentí

Era la primera reunión de la comisión mixta de reconstrucción tras la dana desde que se constituyera el pasado mes de febrero por el Gobierno, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos para monitorizar la marcha de las obras de recuperación tras la catástrofe que asoló la provincia de Valencia. Así que el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, ha llegado con algunas cifras bajo la manga al encuentro mantenido con los alcaldes y el president Juanfran Pérez Llorca, y con alcaldes, además de otros representantes estatales y autonómicos.

El Gobierno ha dado luz verde a más de un millar de memorias presentadas por los ayuntamientos para llevar a cabo actuaciones de reconstrucción a cargo de los 1.746 millones de euros que puso a su disposición el Ejecutivo central. El ministro, quien ha agradecido "el tono" en que se ha desarrollado la comisión mixta, se ha congratulado por la reacción "inédita" del Gobierno, entre otras cosas al financiar el 100% de las obras municipales, algo que no se había hecho hasta ahora. Y ha dicho que de la inversión total prevista, hay cerca de 1.100 millones de euros que ya cuentan con una memoria aprobada, por lo que se puede considerar que el 63% de los fondos está en tramitación. Aunque se desconoce cuántas obras se han ejecutado.

Así, tal anuncio no ha venido acompañado de las cifras obras que ya están finalizadas o con las máquinas trabajando. Es, por ahora, el secreto mejor guardado del Gobierno en este sentido, lo cual da pie a una batalla de cifras todavía sin confirmar. El president de la Generalitat Valenciana, ante los medios de comunicación, ha cifrado en un 5% las obras realmente materializadas, citando datos de los contratistas valencianos, aunque desde el Gobierno han negado con rotundidad estas cifras y aseguraron que se darán próximamente. Cabe señalar que la validación de las memorias es el primer paso antes de que los municipios elaboren los proyectos y, una vez estos están finalizados, liciten las obras para, a continuación, ejecutarlas. Por ello, Pérez Llorca ha cuestionado el triunfalismo del ministro y ha pedido no contar "medias verdades".

Son varios los motivos que están lastrando la materialización de muchas obras. Por una parte, la falta de manos en los consistorios para canalizar ese gran esfuerzo inversor del Gobierno y convertirlo rápidamente en proyectos y licitaciones. Tampoco los encargos a la emrpesa pública estatal Tragsa, en muchos casos, están siendo todo lo rápidos que gustaría en los ayuntamientos. Y por otra parte, los problemas en las contrataciones derivados del alza del coste de los materiales así como las dificultades para encontrar profesionales que lleven a cabo las actuaciones. Algo de lo que, por cierto, ya ha alertado el sector privado. El ministro ha garantizado la "voluntad" de que, "para que no se devuelva ni un solo euro" de estos fondos, el Ejecutivo central está "abierto" a prorrogar los plazos límite de ejecución, si bien ha querido destacar el trabajo realizado por Tragsa, que según ha dicho ha "posibilitado licitaciones inmediatas".

El president, Juanfran Pérez Llorca, junto al ministro Ángel Víctor Torres, la ministra Diana Morant y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé / Lucia Company / LEV

Sin embargo, el jefe del Consell y los ayuntamientos han reivindicado de nuevo un cambio normativo para poder tramitar las licitaciones por la vía de urgencia "para afrontar las obras con mayor celeridad", en palabras de Pérez Llorca, quien también ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se revisen los precios de obra pública después de que hayan quedado desiertos 118 concursos por valor de 150 millones por este motivo. "La Comunitat es donde mas han subido los precios de los materiales porque se ha hecho mucha obra pública", ha argumentado. Y ha exigido que las obras municipales estén exentas de IVA: "No tiene sentido que el Gobierno sufrague el 100% de las obras y que ese dinero le vuelva en forma de IVA".

En total, cerca de 60 dirigentes de diferentes administraciones han acudido a la cita. Por parte del Gobierno central, además del ministro y la ministra de Ciencia y Universidades, la valenciana Diana Morant, nombrada por el Ejecutivo en sustitución de Arcadi España tras su nombramiento como ministro de Hacienda, ha estado también la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la comisionada para la dana, Zulima Pérez. En cuanto a la administración autonómica, el president ha estado acompañado por el conseller de Presidencia, José Luis Díez, y el conseller de Medioambiente, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el comisionado de la dana autonómico, Raúl Mérida. El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y más de medio centenar de alcaldes y concejales han completado la nómina de asistentes.

8.000 millones a fondo perdido

Torres ha destacado que el Ejecutivo ha invertido más de 9.600 millones de euros en la recuperación, de los cuales 8.000 corresponden a ayudas "a fondo perdido", donde se encuentran los 4.500 millones otorgados por el Consorcio de Compensación de Seguros, que ha gestionado ya "la práctica totalidad" de las solicitudes. “Es, con diferencia, el mayor esfuerzo de reconstrucción y protección social realizado por un Gobierno ante una catástrofe de estas características”, ha indicado Torres, que ha recalcado el “compromiso de colaboración con todas las administraciones para culminar la reconstrucción, reforzar la resiliencia de las infraestructuras y consolidar el crecimiento económico de la provincia”.

Entre las medidas "inéditas" del Ejecutivo, ha destacado también que en las actuaciones municipales se han permitido la reubicación y las mejoras técnicas necesarias para aumentar la resiliencia de cara al cambio climático y sus consencuencias, y se han pagado anticipos para viviendas y enseres de población afectada. Asimismo, se han otorgado anticipos de las ayudas para vivienda y enseres; se han abonado muchas de las ayudas, como las directas para empresas y autónomos, "reduciendo al mínimo la burocracia"; y se ha desplegado un montante específico para la reconstrucción, a través de los fondos europeos Edil DANA.

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Reparto de los fondos europeos

Por otro lado, Pérez Llorca ha exigido que sea la comisión mixta la que decida el reparto de los fondos aprobados por la Comisión Europea esta semana para paliar los efectos de la dana a cargo del Fondo de solidaridad de la UE, y cuyo montante total asciende a 946 millones de euros. "La lógica dice que, ya que hemos creado esta comisión, y visto su funcionamiento, sea la que evalúe el reparto del dinero", ha sostenido el president, según el cual es el órgano donde están "representados" todas las instituciones y pueden analizar "las necesidades" existentes. Asimismo, ha pedido que en la lista de municipios afectados se incluyan en total los 103 que viene reivindicando la Diputación de Valencia -ahora hay considerados 75-, y que se active la mesa de l'Albufera y una comisión de trabajo referente para el sector agrario.