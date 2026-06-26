La negociación se retomará el martes que viene con una mesa en la que se hablará de infraestructuras

La primera semana tras la suspensión de la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, las reuniones se reanudaron. Lo hicieron con cuentagotas todavía y en un formato diferente: se mantuvo entre la Conselleria de Educación, representada por la directora general de Inclusión, y los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial. El tema del encuentro era el bloque de inclusión educativa que formaba parte de la propuesta de “acuerdo global” que la Conselleria fue construyendo en las sucesivas mesas.

Y los cinco sindicatos con representación en la mesa volverán a sentarse en la sede de la Conselleria en la avenida de Campanar. Esta vez lo harán con el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, porque ese será el tema de la siguiente entrega de la negociación: las infraestructuras.

El encuentro será este martes que viene, día 30, a las 12 horas en la sede de la Conselleria.

Los dos primeros puntos en ser abordados son, por tanto, inclusión e infraestructuras. En el primero de ellos, un 70% de los que contestaron la consulta puesta en marcha por los tres sindicatos que conforman la mayoría sindical se manifestaron en contra de la propuesta, con 18.200 votos negativos, y solo un 30% a favor, con 7.992 síes. Algo más ajustado quedó el resultado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo parcial en infraestructuras educativas: un 46% (12.000 docentes) estarían a favor y un 54% (14.200) en contra.

Sin novedades del calendario

Los sindicatos esperaban, y esperan todavía, un calendario de negociación que incluya una planificación de todas las reuniones temáticas que queden este verano. Pero, de momento, las convocatorias llegan para cada una de las reuniones en concreto y ese calendario sigue sin estar cerrado.

Desde la Conselleria aseguraban esta misma semana que ese calendario está en elaboración, y que se conocerá en los próximos días. Si hasta que esté preparado este documento se convoca alguna reunión temática más, indicaban fuentes del departamento que dirige Carmen Ortí, se le hará saber a los sindicatos como hasta ahora, es decir, con una convocatoria ad hoc para esa mesa, y luego se comunicará el resto del calendario.

Queda todo por cerrar pero, de momento, el escenario más probable es que la negociación no se detenga durante el mes de julio. Así lo indicaban, preliminarmente, fuentes de Educación. Incluso en agosto podría haber alguna otra mesa. Pero está por ver.

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También jornada y horario laboral

Asimismo, se abordará el proyecto de Decreto del Consell por el que se regula la jornada y el horario del personal docente no universitario de la Comunitat Valenciana. Será en una primera parte de la reunión, previa a la continuación de la negociación, a las 9.30 de la mañana del martes. Después, a mediodía, se comenzará a hablar de infraestructuras.