Oposiciones Valencia: La Diputación de València publica las notas de las pruebas para cubrir 66 plazas de personal administrativo

La Diputació de València ha publicado este viernes en su página web (https://www.dival.es/va/personal/anuncio-notas-convocatoria-0326-administrativosas) los resultados provisionales del proceso selectivo para la cobertura de 66 plazas de personal administrativo, seis días después de la celebración de la prueba única, que tuvo lugar el pasado 20 de junio en las instalaciones de la Universitat de València.

El proceso, correspondiente a las ofertas de empleo público de los años 2023 a 2026, se desarrolló sin incidencias significativas y contó con la participación de 3.190 aspirantes, cerca del 50 % de las 6.390 personas que presentaron solicitud.

Las pruebas, divididas en una parte teórica y otra práctica, han permitido avanzar con agilidad en un proceso que, una vez finalice el periodo de alegaciones y se publiquen las calificaciones definitivas, concluirá con el nombramiento como personal funcionario de carrera de las personas que obtengan plaza.

Además, el proceso dará lugar a la creación de una bolsa de trabajo integrada por aproximadamente 1.390 aspirantes que no hayan obtenido plaza, ordenados según la puntuación alcanzada. Esta bolsa no solo servirá para atender las necesidades de la propia Diputació, sino que también podrá ponerse a disposición de los ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia, facilitando especialmente la cobertura de puestos en los municipios con menor capacidad para organizar procesos selectivos propios.

La organización del examen movilizó a más de 120 personas entre personal colaborador, vigilancia, mantenimiento, imprenta y servicios de apoyo, además de los servicios médicos de la Diputació, garantizando el correcto desarrollo de una de las convocatorias de empleo público con mayor participación de los últimos años.

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La vicepresidenta segunda y diputada de Personal, Reme Mazzolari, ha subrayado que "la futura bolsa de trabajo será una herramienta muy valiosa para reforzar la colaboración con los ayuntamientos de la provincia, especialmente con los más pequeños, facilitándoles el acceso a personal cualificado cuando lo necesiten, atendiendo los trámites legales oportunos".