El Consell prorroga los descuentos al transporte y los valencianos tendrán el Metro "más barato de España"

El Consell ha aprobado prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 las reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte que son competencia de la Generalitat con las mismas condiciones previstas en el decreto ley 9/2025, de 25 de junio, del Consell, con el objetivo de "seguir facilitando el acceso al transporte público, promover una movilidad sostenible y aliviar el impacto económico sobre la ciudadanía". El Gobierno valenciano seguirá aportando un 20 % adicional a las rebajas estatales, ha explicado el portavoz Miguel Barrachina.

La prórroga mantiene la gratuidad temporal del transporte para la población hasta los 14 años inclusive, un descuento del 50 % en los títulos destinados a jóvenes y una reducción de al menos el 40 % en los abonos y títulos multiviaje. Asimismo, se mantienen los títulos gratuitos dirigidos a las personas empadronadas en los municipios afectados por la dana de octubre de 2024, que continuarán distribuyéndose y podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Usuarios esperan el TRAM de Alicante, en imagen de archivo. / PILAR CORTES

Las reducciones tarifarias se aplicarán "en los mismos términos y condiciones" establecidos en el citado decreto a los abonos de transporte y títulos multiviaje emitidos por la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), en el sistema TRAM de Alicante y en el transporte metropolitano de Castellón, así como a los títulos de transporte propios de las redes de Metrovalencia y TRAM d’Alacant. Estas reducciones no se aplicarán en los servicios de Cercanías de Renfe en las combinaciones zonales que incluyan la zona D.

El Metro "más barato" de España

Barrachina ha presumido de que, como resultado de estos descuentos, el bono 'SUMA 10', el más habitual, mantendrá su precio de 5,4 euros. De esta forma, ha añadido, este abono será el "más económico" de las ciudades con Metro. "Los valencianos deben saber que, en comparación con Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, tienen el precio del billete más barato". El portavoz ha subrayado que frente al 1,25 euros de Barcelona o los 0,87 de Bilbao, un viaje en MetroValencia cuesta 0,54 euros.

El decreto regula igualmente las indemnizaciones que la Generalitat deberá compensar a los concesionarios de los servicios públicos de transporte por la aplicación de estas medidas, añade el Consell en un comunicado.

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La medida da continuidad a las reducciones tarifarias implantadas por la Generalitat para fomentar el uso del transporte público y apoyar a la ciudadanía frente al contexto inflacionista. Asimismo, permite adaptar el sistema autonómico de descuentos al marco de ayudas establecido por el Estado para 2026 y garantizar su mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2026, asumiendo la Generalitat un descuento adicional del 20 % en los abonos y títulos multiviaje de carácter general.