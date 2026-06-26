Siete años de cárcel para Sergio Blasco, exdirector del Hospital General, por crear una red de empresas para cobrar comisiones

Los tres magistrados que han condenado a siete años de cárcel al exgerente del Hospital General de València y miembro del clan Blasco de Alzira, Sergio Blasco Perepérez, consideran que el exdirectivo hospitalario "logró tejer un entramado societario de empresas activas con otras inactivas que permitió favorecer" a tres mercantiles en algunas adjudicaciones públicas sanitarias cometiendo irregularidades en la contratación". Además de utilizar a las 15 empresas que conformaban "la trama" para el "cobro de comisiones a otras empresas adjudicatarias de contratación pública". Empresas que en algunos casos estaban creadas por amigos de Sergio Blasco o figuraban a nombre de empleadas del hogar. Un entramado societario que Sergio Blasco conformó con los otros cinco condenados junto a él "para el desvío de cantidades de unas empresas a otras en beneficio propio y de su entorno, como familiares, terceras personas o para pagar a otros empleados del Consorcio Hospital General".

Como ayer informó Levante-EMV, Sergio Blasco ha sido condenado a siete años de cárcel por la sección primera de la Audiencia de València en el "caso Osvaldos" que le juzgó de septiembre a diciembre de 2025. Los tres magistrados consideran que Blasco PerePérez es autor de los delitos de fraude en la contratación (un año y seis meses de cárcel), blanqueo de capitales (dos años y seis meses de cárcel y multa de dos millones de euros), cohecho y falsedad (tres años de prisión), además de seis años de inhabilitación por el delito de prevaricación, según ha podido saber Levante-EMV y confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Fiscalía Anticorrupción le acusaba de los delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho cometidos durante la gestión del centro hospitalario entre los años 2005 a 2014 por los que se enfrentaba a una petición de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros. Sergio Blasco es sobrino del exconseller Rafael Blasco que llegó a estar investigado en esta causa aunque se archivó para él. Rafael Blasco ya fue condenado por el desvío de las ayudas a la cooperación. Y desde la semana pasada se le vuelve a investigar por presunto blanqueo tras el hallazgo en el caso Azud de una cuenta en Suiza con el promotor ya fallecido, Miguel Montoro.

En su declaración como acusado Sergio Blasco negó ser el cabecilla de la supuesta trama creada para cazar contratos públicos y cobrar comisiones, como le acusaba la Fiscalía Anticorrupción. "No es cierto que sea la X (...) pero sí un trabajoadicto", aseguró durante el concienzudo interrogatorio de Adoración Cano, la Fiscal Anticorrupción del caso que también investigaron los fiscales Anticorrupción Vicente Torres y Jesús Carrasco.

Los tres magistrados que juzgaron los hechos y firman la sentencia son Jesús Huerta Garicano (presidente del tribunal), María Elvira Alberola Mateos y Enrique Marí Farinós (ponente) consideran acreditado que Sergio Blasco, que fue director económico del Hospital General de Valencia entre 1996 y 1999 y gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) hasta 2014 maniobró para obtener un millón de euros en comisiones. Para ello consideran probado que el exdirector del Hospital, "con la ayuda al menos de un jefe de área y de otros acusados, tejió un entramado societario para favorecer a algunas empresas con la adjudicación irregular de contratos sanitarios, cobrar comisiones y desviar fondos de unas mercantiles a otras en beneficio propio y de su entorno familiar". El otro directivo fue el fallecido Daniel Pérez Cuesta, jefe de sección del centro de sistemas de información y jefe de área de desarrollo tecnológico y sistemas de información en el Hospital General de València.

La sentencia confirma que los seis acusados se embolsaron 1.022.628,46 euros a través de siete de las empresas creadas. Una cantidad que deberán devolver de forma solidaria, según la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

De este millón de euros en comisiones, la sentencia de la sección primera confirma que el entramado societario "sufragó gastos particulares de Sergio Blasco y de afines por un importe total de 529.218,90 euros". En qué gastó el exdirector del Hospital General esta cantidad de dinero. La sentencia recoge los gastos probados que revelan la "dolce vita" de Sergio Blasco. El dinero de la trama sirvió para pagar el rentig de un Mercedes modelo clase M (W-164)/20, abonos VIP del Valencia Basket. Y viajes a Perú (9.180 €), a China, del 3 al 10 de agosto de 2008 durante los Juegos Olímpicos de Pekín (7.510 euros), Costa Rica (5.486 €), cursos y gastos para su esposa e hijos.

En 2009 los viajes a Perú se repitieron (allí desarrolló negocios sanitarios que se investigaron en la causa en una pieza separada que acabó archivada y en 2009 costó 8.350 euros para que viajaran Sergio Blasco y su hermano). Y un segundo desplazamiento al país peruano a finales de 2009 por 7.068,86 euros). Aunque ese año también eligió otros destinos como el viaje a Las Vegas, junto a Francisco Escandell (amigo y condenado en esta causa por titular empresas de la trama) junto a las esposas de ambos por 13.245 euros. Una minuta que incluyó el hospedaje en el Hotel Bellagio y la típica excursión al Gran Cañón del río Colorado.

En julio y agosto 2010 la visita a Perú se repitió, por 9.200 euros, en compañía de la mujer de Sergio Blasco, la mujer del subdirector gerente del Hospital General y la de otro amigo y propietario de una de las empresas de la trama. Del 4 al 8 de diciembre de 2010 Sergio Blasco y familia viajaron a Andorra (1.990 euros). Y del 8 al 12 de diciembre los padres de Sergio Blasco y su familia se trasladaron a Turquia (7.484,22 euros). En las Navidades de 2010, las empresas de la trama también financiaron otro viaje de placer a Punta Cana (República Dominicana) por 24.514 euros del que disfrutaron Sergio Blasco, su hermano, Francisco Escandell y José Luis Galán, junto a la familia de cada uno.

La Fundación del Hospital General también financió viajes de Sergio Blasco a Panamá, Londres, Lima, República Dominicana y Palma de Mallorca (de 2008 a 2010) por un importe total de 43.291,68 euros.

Sobre estas operaciones de dinero, los tres magistrados de la sección primera de la Audiencia consideran probada "la circulación de dinero mediante facturas falsas que no obedecían a operaciones reales, a fin de ocultar su procedencia ilícita, y pagó con esos fondos a empleados". De esta manera, tal como sostenía la Fiscalía Anticorrupción, la sección primera considera que Sergio Blasco "influyó en tres empresas que tenían una actividad previa para que resultaran adjudicatarias de diversos contratos a cambio de comisiones que se canalizaban a través de otras sociedades sin actividad real mediante un sistema de facturación ficticio", según informa el TSJCV.

Se trataba de tres firmas adjudicatarias administradas por José María Brotón, Francisco José Escandell y Miguel Sanfélix, a los que la Sala ha impuesto a cada uno condenas de tres años y dos meses de cárcel, inhabilitación y multas como autores de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho y falsedad de documento mercantil. A todos ellos, como al propio gerente del Consorcio, la Audiencia aplica la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada ya que la instrucción se inició en 2014.

Los últimos dos condenados por esta causa son Gisela Samudio y José Luis Sánchez, que eran administradores de sendas empresas y han sido condenados a un año y cuatro meses de prisión por delitos de blanqueo, cohecho y falsedad documental, con la concurrencia en ambos casos de las atenuantes de dilaciones indebidas y también de reparación del año y confesión tardía.

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