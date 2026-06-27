La Aemet activa el aviso amarillo este domingo en Valencia por tormentas con fuerte viento y riesgo de granizo

Después de varias semanas marcadas por un intenso episodio de calor, la Comunitat Valenciana afronta un breve cambio de tiempo que dejará lluvias, tormentas y un descenso puntual de las temperaturas en algunas zonas del interior. Esta situación será pasajera y la previsión apunta a que el clima volverá a ser absolutamente veraniego a partir de la próxima semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo un aviso amarillo en el interior de la provincia de Valencia entre las 13.00 y las 22.00 horas ante la previsión de tormentas que podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento e incluso granizo. Además, no se descarta que en algunos puntos se registren precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Durante la jornada dominarán los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio, aunque a partir del mediodía crecerá la nubosidad en las comarcas del interior, donde aumentará la probabilidad de chubascos tormentosos que, de forma puntual, podrían alcanzar intensidad fuerte.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas descenderán en el interior de Valencia. En el litoral valenciano incluso podrían subir ligeramente, manteniéndose sin grandes variaciones en el resto de la Comunitat.

El lunes la inestabilidad desaparecerá y regresará el tiempo estable. Se esperan cielos despejados o con escasa nubosidad y un ambiente nuevamente muy cálido, con valores cercanos a los 35 grados en numerosos municipios valencianos.

La previsión para el martes mantiene una situación similar, aunque volverá a existir la posibilidad de tormentas de evolución en el interior del norte de la Comunitat Valenciana. Las probabilidades son especialmente elevadas en el entorno de Montanejos, donde podrían desarrollarse chubascos acompañados de aparato eléctrico durante la tarde. Mientras tanto, las temperaturas apenas variarán, con un ligero ascenso de las máximas en la provincia de Valencia.

Tormentas aisladas

De cara al miércoles, los modelos siguen contemplando intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas aisladas en el interior del tercio norte. Las temperaturas permanecerán estables, salvo descensos puntuales en algunas zonas interiores y en el litoral central, con vientos flojos que tenderán a componente este durante las horas centrales de la tarde.

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Todo apunta a que este episodio de inestabilidad será únicamente un paréntesis antes de que el calor vuelva a intensificarse durante la primera semana de julio, con registros que podrían acercarse de nuevo a los 40 grados en diversos puntos de la Comunitat Valenciana.