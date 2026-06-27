Camarero declaró a la jueza de la dana que supo de problemas en las residencias cerca del ES Alert

La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales durante la dana, Susana Camarero, declaró ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que tuvo conocimiento de los problemas en las residencias minutos después del ES Alert de las 20.11h. Fue entonces cuando su equipo la avisó de las incidencias por las inundaciones en la 'zona cero' de la catástrofe. "Pido el teléfono y a partir de ahí puedo contactar, no antes", explicó la dirigente 'popular' a la instructora el pasado 10 de junio, según refleja la transcripción del interrogatorio notificada a las partes este viernes.

El día de su testifical, la vicepresidenta evitó a las víctimas de la dana que estaban concentradas a las puertas de los juzgados de Catarroja, a los que accedió en vehículo oficial. Según su declaración, Camarero explicó que "después del mensaje de las 20.11, del Es Alert, empiezan a haber vídeos e información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo". En ese momento, alguien de su equipo le comunicó que había problemas en varias residencias: primero en Guadassuar (que estaba controlado), luego en Massanassa. "En un momento determinado me dicen que la situación más grave se está produciendo en Paiporta y yo pido el teléfono de Paiporta", declaró.

La compareciente detalló que llamó a la directora -"soy yo en primera persona la que con mis cargos estoy intentando estar pendiente y viendo cómo está incidiendo la situación en la residencia"- a las 20.25 horas. Posteriormente, "después de llamadas cruzadas consigo hablar con ella, le mando un mensaje para que supiese quién era", en referencia a la psicóloga de la residencia, a la que contactó a las 20.28. Durante la conversación con la psicóloga, Camarero fue informada de que habían llamado a los bomberos. En aquella residencia, según su declaración, "había 119 personas, 15 profesionales y 113 mayores fueron rescatados y por desgracia, como bien saben, 6 fallecieron".

Camarero subrayó que su conselleria mandó un protocolo "conocido por todas las residencias" aquella mañana a las 9.52h. Sin embargo, aclaró que "a Paiporta no llegó", aunque precisó que "es un protocolo por lluvias" y que en l'Horta Sud no llovía cuando se produjeron las inundaciones. "Por lo tanto no hubiesen aplicado el protocolo de conocerlo", explicó al respecto.

La consellera, que negó haber recibido ningúna instrucción por parte del departamento de Emergencias que dirigían Salomé Pradas y Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa, aseguró que estuvo aquella jornada "conectada, en contacto permanente", por ejemplo atendiendo una incidencia grave en un centro de Carlet. Así, aseguró que se conectó al Cecopi a las 17h pese a que "nadie" esperaba que ella se conectara porque no estaba obligada a estar allí y que lo hizo para interesarse "en primera persona" de la evolución de la emergencia "en todo lo que tiene que ver con los centros de Servicios Sociales".

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Se desconectó sobre las 17.40h para ir a un acto de entrega de premios de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que se alargó entre las seis y las siete aproximadamente, pero insistió en que en ese lapso "en ningún momento" se desconectó de "la situación que tiene que ver con los centros. Entonces fue informada de algunas incidencias en Alborache y nuevos problemas en Carlet. "Yo voy respondiendo, por tanto no desconecto de la situación", recalcó, aunque explicó que durante el acto es cuando el Cecopi estuvo en pausa, por lo que si hubiera estado conectada a la videoconferencia, tampoco le podían "trasladar más información".