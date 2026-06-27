La carta de una valenciana que emociona a Pedro Sánchez

La voz de Sara, una valenciana que recientemente perdió a su padre por una enfermedad, se ha colado en el Comité Federal del PSOE. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha cerrado su intervención ante la cúpula del partido leyendo una carta que le remitió esta valenciana para agradecerle el trabajo de la formación y el suyo en particular que, según ha expresado, sirvieron a su padre para "aferrarse a la vida y no rendirse del todo". El presidente del Gobierno, emocionado, ha pedido "no olvidar" el mensaje de Sara, que también señala que el PSOE y sus políticas han sido un "pequeño refugio" para su progenitor.

"Presidente, le escribo desde dolor más profundo tras perder hace unos días a mi padre. Mi padre fue ante todo socialista. En los momentos más duros de su enfermedad, cuando todo parecía derumbarse, había algo que le devolvía algo de luz: escucharle a usted y a su partido. Sentir que sus ideas seguían vivas y defendidas. Puede que para muchos sea política, pero para él era mucho mas: una forma aferrarse a vida y no rendirse del todo. Y eso le dio compañía, fuerza y dignidad hasta el final. Gracias por haber sido un pequeño refugio para él", señala la misiva.

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El líder de los socialistas ha pedido "no olvidar" las palabras de esta valenciana, con quien ha coincidido en esa idea del PSOE como "refugio". La delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, también se ha hecho eco del mensaje de Sara al que ha dado voz Sánchez, y le ha agradecido haber compartido "la enseñanza inmensa que deja" su padre: "Hacer de un ideal una forma de no rendirse nunca", ha señalado Bernabé, que ha prometido "cuidar ese refugio".